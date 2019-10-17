NBA／綠衫軍加入搶人戰局？ 傳三換一搶比爾

2019-10-17 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



傳出塞爾蒂克隊希望透過交易，以「三換一」方式換來比爾。 路透 分享 facebook

今夏遲遲未與巫師隊提前完成續約的比爾（Bradley Beal），傳出塞爾蒂克隊希望透過交易，以「三換一」方式換來比爾，與今夏從黃蜂隊轉披「綠衫軍」球衣的華克（Kemba Walker）組成東區最強的後場組合。

比爾是在2016年和巫師簽下一份五年1.27億美元的頂級合約，現階段他合約還剩下兩年。據悉，巫師已經準備三年1.11億美元的合約，等著和比爾提前完成續約，不過他以不急著續約為由遲遲未簽約。

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《Scoop B》記者羅賓森（Brandon Robinson）今天在推特透露，對比爾感興趣的不只是熱火隊，聯盟中的人也越來越相信塞爾蒂克準備加入這場搶人大戰。

羅賓森指出，「綠衫軍」總管安吉（Danny Ainge）打算在交易截止日前透過交易得到比爾，並且願意用布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）和蘭佛德（Romeo Langford）為籌碼換來比爾。

而可能成為交易籌碼之一的布朗，根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，他原本可以在新球季前與塞爾蒂克提前續約，卻因為想要更大的合約，拒絕球隊開出的四年8000萬美元的報價，假如雙方沒能達成續約，布朗將在明年夏天成為一名受限制自由球員。

對於是否能與「綠衫軍」完成續約，布朗很平靜且淡然，「這不會影響到我，或是控制著我的想法，我知道我的天父，對自己很有信心，這件事不會讓我晚上睡不著。」