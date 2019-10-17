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NBA／厄文今參加訓練 籃網主帥：預計周六戰暴龍

2019-10-17 08:55聯合報 記者毛琬婷／即時報導

今夏改披籃網隊球衣的厄文（Kyrie Irving），日前在上海賽時臉部又遭撞擊，經過幾天休養後重返球場，參與了球隊訓練，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，厄文預計會出戰周六與暴龍隊的季前賽。

厄文今夏與籃網簽下一紙四年1.41億美元合約，不過他在上月25日的隊內練習賽與隊友發生碰撞，左臉遭肘擊導致骨折，被列入每日觀察名單。

不過他在籃網與湖人的中國賽並未缺席，並且化身「面具俠」，原本想帶給亞洲球迷一場籃球盛宴，卻在首戰上海賽時再度遭撞傷退場，只留下出賽66秒的紀錄。

經過多日休養，厄文臉部傷勢漸趨好轉，籃網總教練亞特金森表示，厄文今天參加了球隊的訓練，預計將會出戰周六與暴龍的季前賽。

厄文籃網暴龍
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