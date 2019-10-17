NBA／戴維斯手傷無虞歸隊 柯瑞今輪休

2019-10-17 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



日前在深圳賽弄傷手指的湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），經過檢查傷勢無礙，但球隊為了保護他， 仍讓他休兵一場，不過今天與勇士隊的第三場季前賽，戴維斯將歸隊，而勇士柯瑞（Stephen Curry）則是輪休。

12日與籃網隊的深圳賽，戴維斯在一次封阻中弄傷右手拇指，只打了第一節就退場休息，上場12分鐘，7投2中，三分球3投1中，繳出6分3籃板2阻攻1抄截的成績。

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之後戴維斯接受核磁共振（MRI）檢查後只是一般扭傷，昨天也投入球隊訓練，今天對戰勇士的比賽也確定可以歸隊。昨天他談到上一場與勇士的熱身賽，雖然是坐在場邊觀賽，但已能感受到在湖人主場打球的絕佳氣氛。

昨天練完球戴維斯受訪時說：「我們的球迷太棒了，雖然這只是季前賽，這將是我在主場的第一次出賽，我知道我們的球迷非常忠誠，他們讓我來到這裡打球感到興奮，我已經等不及穿上湖人球衣在主場球迷面前打球了。」

至於本季陣容大風吹的勇士，上一戰讓格林（Draymond Green）和羅素（DAngelo Russell）輪休，今天則輪到柯瑞高掛免戰牌。