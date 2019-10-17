NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

布林（Mike Breen）是美國著名的運動主播，迄今具有28季NBA 播報經驗的他，為NBA決賽的實況解說（play-by-play）已成為當代的經典聲線。若以台灣球迷熟悉的體育主播來比喻，對美國球迷來說，布林的聲音就相當於上一代的傅達仁或是這一代的張立群，而每當關鍵出手命中，尤其是像柯瑞那樣的驚人三分長射，他那一聲招牌的「Bang!」立即就能引爆觀賽情緒的高潮。

布林極具辨識度的播報風格，已成為NBA的代表聲音，也讓他獲得NBA贊助商天梭（Tissot）的青睞，用他實況播報的聲音做為廣告的主角，把一名男子準備著裝去約會的過程，用球場上24秒進攻時間的方式來呈現。最後男子的出手選擇自然是該牌手錶，結果也成功取分。廣告並沒有找簽約的品牌代言人演出，像是勇士的湯普森或是老鷹的楊恩，反而是利用「情場」及「賽場」的雙關創意，來強化天梭和聯盟之間的品牌聯結。

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美國知名運動主播布林(右)的招牌Bang聲廣為球迷喜愛，他已成為NBA球賽轉播的代表性人物。 歐新社資料照片 分享 facebook

說到運動贊助，其實是將兩個原本沒有什麼關係的品牌聯結在一起的過程，而在各家品牌砸大錢成為NBA贊助商之後，他們仍得自己想法子去和消費者溝通，好讓他們的投資更有機會獲得預期的回報，其中最常見的手法就是利用「贊助主題廣告」（sponsorship-linked advertising），來說服消費者接受兩者之間創造出來的關係。這樣的廣告，有別於贊助商自己既有的品牌廣告，是品牌在取得贊助權利之後再加碼投放的宣傳聲量，用來進一步宣傳並擴大此一贊助活動的行銷效益。

布林參與聲音演出的這支天梭廣告正是其中之一，而這個從2015年開始與NBA合作的瑞士手錶品牌 ，在球場上至少仍能以計時器的角色參與比賽，但有許多新進的NBA官方合作伙伴，因為其產品或服務的屬性與籃球運動並沒有直接關聯，甚至過去與聯盟也沒有足夠的合作歷史，所以更需要利用雙關的廣告創意，加速為品牌與NBA建立起「合理」的雙邊關係。

天梭利用「情場如球場」的廣告創意來建立手錶品牌和NBA的關聯。 歐新社資料照片 分享 facebook

這樣的溝通目的是否能達成，就看創意有沒有足夠的說服力。像是錦湖（Kumho Tire）成為NBA的官方輪胎之後，就在贊助主題廣告中宣傳自家產品的抓地力（grip）和操控性（control）。這些描述輪胎功能性的詞語，若是用在球場上就成了形容球員能力的專有名詞，用以指稱球員抓球或是對球的掌控能力。

而Autotrader做為NBA官方購車搜尋引擎，也用了類似的雙關手法。因為許多人在搜尋汽車時，會輸入一些汽車型式及功能的關鍵字，像是跨界車款（crossover）指的是橫跨了房車及廂型車的休旅車款，但這個單字在籃球場上是指球員過人時的換手運球。這些雙關意涵的文案，在廣告中搭配了NBA球員的畫面演出及商品展示，就是希望透過廣告創意的手法，來加強品牌與NBA的聯結，好讓消費者更容易記住這些相對陌生的新進贊助商，也從而產生好感度。

由「crossover」這個雙關語建立起NBA與Autotrader網站的關聯性，並冠名贊助每周十大好球，成為充滿創意的行銷方式。 擷圖自NBA官網影片 分享 facebook

即使是美國球迷再熟悉也不過的老品牌，在成為NBA贊助商之後也一樣會用贊助主題廣告來強化兩者之間的合作關係。以酒類來說，一般消費者會立刻聯想到的贊助商都是啤酒，簡稱ABC的大型啤酒商安海斯—布希（Anheuser-Busch Companies）做為NBA的官方合作伙伴多年，旗下的百威和百威淡啤幾乎壟斷了消費者的心占率。所以當烈酒品牌傑克丹尼（Jack Daniel’s）威士忌在2017年與聯盟簽下贊助合約之後，就得想辦法把自己和NBA的關係拉近一些 。

有些品牌和其所贊助的NBA 球隊之間有緊密的地緣關係，像是騎士的固特異輪胎、塞爾提克的奇異、或是雷霆的連鎖商通路Love’s，他們的總部都在其贊助球隊所在的城市或是州份。然而，來自田納西州的傑克丹尼卻和NBA沒有什麼地緣關係。雖然在成為聯盟合作伙伴之前，傑克丹尼也已經和老鷹及馬刺等五支NBA球隊有合作關係，但在地連結始終不強，他們合作的這五支球隊之中也沒有位在田納西州的灰熊隊。

結果傑克丹尼在贊助主題廣告中出奇招，雖然他們酒廠所在的林區堡（Lynchburg）只是一個人口不到七千人的小鎮，但他們卻在廣告中聲稱這座城市將要爭取一支NBA球隊進駐。透過這樣的反差，來強調品牌有做夢的獨特精神，廣告文案中也利用「比賽精神」（spirit）和「球隊」（franchise）這兩個NBA常見的字眼，來連結其具有的「烈酒」及「品牌」的雙關意涵，去創造兩者之間在意義上的聯結 。

許多時候，贊助商的品牌知名度及熟悉度原本就已經非常高，像是傑克丹尼是美國第一家登記立案的老酒廠，剛取代Verizon成為聯盟官方通信贊助商的AT&T 更是老字號 ，選擇贊助NBA只是想讓這些早已為人熟知的老品牌有不一樣的新鮮感，並鎖定NBA的收視族群進行品牌溝通，來增加商品銷售量或服務的推廣。無論最終這些贊助商是否達成其預期的目標，上述這些雙關文案仍讓NBA 球迷在其贊助主題廣告中看到不一樣的創意，也在贊助商與NBA之間建立起更有趣的「雙邊關係」。