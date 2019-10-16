NBA／成不動資產 熱火看好菜鳥赫洛成下個湯普森

2019-10-16 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



赫洛(左)。 路透 分享 facebook 今年NBA季前熱身賽不少菜鳥打出令人眼睛為之一亮的好表現，其中被邁阿密熱火在今年首輪第13順位選進的赫洛（Tyler Herro）就與三年級中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）一同被列為球隊不動資產，而熱火高層更認為來自肯塔基大學的赫洛，將有可能成長為下一個勇士射手湯普森（Klay Thompson）。

赫洛大一時代表肯塔基出賽37場繳出平均14分4.5籃板三分球命中率3成55的亮眼佳績，並在投入NBA選秀會後在首輪第13順位就被熱火選入，隨後他就獲得教練團的看重，在前三場季前熱身賽中他平均上場24.7分鐘，繳出平均16.3分、三分球命中率5成33的亮眼數據，成為季前熱身賽最耀眼的新星之一。

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對於球隊在閃電俠韋德（Dwyane Wade）於上賽季退役後，熱火球團也對於赫洛寄予厚望，並強調他與三年級中鋒阿德巴約將一同被列為不動資產，一名球團高層說：「也許他們的表現會隨著賽季的進行而有所改變，但就目前來看，我們認為赫洛在進攻端已經展現成為下一個湯普森的能力，過去幾年我們在新秀合約中簽下的球員可用的並不多，不過他們兩個相當有潛力，我們並不想失去他們。」

熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）在談到對赫洛的期望時也說：「我們正在嘗試讓赫洛帶著我們贏得比賽，無論是讓他扮演什麼角色，他在防守端都還有很長的路要走，他自己也很清楚這點，當他不斷提升自己擅長的投射能力時，我們也要讓他更均衡的發展，讓他盡快立足聯盟。不過他的學習慾望很強，我們似乎有點無法滿足他。」