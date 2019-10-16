NBA／八村壘當敲門磚 聯盟、巫師期待日本市場

2019-10-16 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



今年NBA選秀會第一輪第9順位被巫師隊選中的八村壘，不但寫下日本籃壇新頁，也成巫師和NBA的「日本希望」。 美聯社 分享 facebook

今年NBA選秀會第一輪第9順位被巫師隊選中的八村壘，不但寫下日本籃壇新頁，也成巫師和NBA的「日本希望」，盼透過這位混血新星，打開NBA在日本的市場大門。

巫師隊老闆范史東（Jim Van Stone）接受《華盛頓郵報》訪問提到，八村壘的加入絕對為球隊帶來許多期待和動力，「我認為日本是很有籃球潛力的市場，傳統上那是棒球市場，但我們認為隨著籃球的全球化，日本的確有絕佳的機會。」

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八村壘NCAA最後一個賽季以平均19.7分、6.5籃板的表現，率岡薩加進入最後的菁英8強，NBA選秀會上更成為日本第2位選秀獲得青睞的球員，且是首位第一輪就被唱名的日本選手；他之後也代表日本參加世界盃，儘管因身體狀況缺席最後兩戰，不減球隊對他的期待。

巫師對日本新星的重視程度，從官網和推特都曾用日文歡迎八村壘就可看出，范史東說：「我們認為這對我們是非常特別的機會，可以讓我們的品牌在日本成長。」他也透露球團對拓展日本市場十分積極，期待各項數字能有實際回饋和成場。

今年NBA海外賽的亞洲站也前進日本，由火箭隊和衛冕軍暴龍隊在東京交手，這是日本相隔16年再度迎接NBA海外賽；根據《華盛頓郵報》數字，共有130萬的日本球迷有追蹤NBA的社群平台，聯盟也推廣轉播，新賽季每場比賽都可在日本收看。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）推特發文挺港，造成的大陸抵制風波仍持續發酵，日本市場的發展更受NBA重視，NBA亞洲區總裁萊維（Scott Levy）受訪也表示，日本市場潛力可期，「我相信籃球比賽和NBA會有所成長。」