NBA／12分鐘5阻攻 前達欣洋將佩爾讓隊友瘋狂

2019-10-16 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



旅台就是神！曾在2014年來台披上SBL達欣工程戰袍的費城76人中鋒佩爾（左），此戰替補上陣12分鐘就拿下13分5阻攻4籃板。 美聯社 分享 facebook

曾在2014年來台披上SBL達欣工程戰袍的費城76人中鋒佩爾（Norvel Pelle），今天在季前熱身賽中替補上陣12分鐘就拿下13分5阻攻4籃板的亮眼數據，不僅幫助七76人以106：86擊敗底特律活塞，火鍋大放送的好表現也讓板凳區上的隊友為之瘋狂。

今年26歲的佩爾在2014年投入NBA選秀會落選後，同年七月就與達欣簽約並靠著勁爆體能獲得台灣球迷的高度關注，在該球季的30場比賽中他繳出平均15.3分14.2籃板的亮眼數據，不過在賽季結束後他就決定回到美國繼續追尋NBA夢，並加入曾效力過的發展聯盟德拉瓦87人隊。

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在接下來的幾年中，佩爾不僅到過黎巴嫩、義大利等地討生活，也曾受到熱火與76人邀請參加夏季聯賽，今年7月他則是與76人簽下雙向合約，並代表76人在季前熱身賽中登場。

在今天出戰活塞的比賽中，佩爾在第四節以替補中鋒身份登場且打滿該節12分鐘，開節後不久他就接獲隊友助攻完成一次空中接力灌籃，隨後更在防守端展現驚人封阻能力，陸續賞了米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）、梅克（Thon Maker）和伍德（Christian Wood）等人麻辣鍋，其中賞給梅克和伍德的封阻還是在對手試圖灌籃時完成，讓場邊的七六人隊友都為佩爾瘋狂。

雖然在熱身賽表現亮眼，不過七六人目前陣中擁有包括安比德（Joel Embiid）、霍福特（Al Horford）和歐崑（Kyle O’Quinn）等三名中鋒排在佩爾之前，讓美國媒體也預估新賽季佩爾仍有可能從發展聯盟出發，但如果在安比德等人出現狀況的情況下，他也可能成為球隊的優先考量人選。