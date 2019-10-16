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NBA／專注拚冠 詹姆斯拒再談莫雷事件

2019-10-16 15:13聯合報 記者林宋以情／即時報導

為免再掀波瀾，湖人球星詹姆斯（LeBron James）不再對莫雷事件發表看法。...
為免再掀波瀾，湖人球星詹姆斯（LeBron James）不再對莫雷事件發表看法。 美聯社
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昨日指出火箭總管莫雷（Daryl Morey）是未經通盤考量貿然發推特，湖人球星詹姆斯LeBron James）今日不再對此議題發表看法，表示身為隊長，將專注在帶領球隊贏得總冠軍，昨日已經回應的不會再提。

詹姆斯昨日針對莫雷事件發表評論，引爆香港球迷不滿，焚燒球衣表達憤怒；輿論反譏他才是搞不清楚狀況的人，與他過去為黑人發聲的形象南轅北轍，雙重標準。

今日湖人隊練習過後，詹姆斯再度接受訪問，並未針對昨日說法有所解釋，表示自己是從邏輯的角度評斷，且是發自內心的感受。被媒體問及是否會因此更關注香港反送中抗爭，詹姆斯顯然興趣缺缺。

「我來到洛城是為了擔起隊長角色，幫助球隊贏得總冠軍。」詹姆斯說自己並非政客，而這涉及龐大的政治議題，若一再談論對球隊無益的事件，將有愧於隊友，拚冠才是專注所在，「我昨天已經談過這議題，也在推特回應，我不會再談論此事。」

詹姆斯表示，國際有太多議題，甚至國內就有許多議題避而不談，譬如他的家鄉許多孩子高中畢業後就不再繼續升學，這是他近幾年關注的議題，「我不認為所有議題都該成為每個人的問題，我們能做的就是對有興趣的事討論。若無全盤知悉，我不認為你該談論，那會令你陷入困境。」

詹姆斯湖人LeBron James
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