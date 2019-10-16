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NBA／安比德轟24分 76人拔活塞熱身賽全勝

2019-10-16 13:28聯合報 記者林宋以情／即時報導

76人16日迎戰活塞隊靠安比德獨挑大樑，轟下24分，熱身賽4戰全勝展現問鼎東區氣...
76人16日迎戰活塞隊靠安比德獨挑大樑，轟下24分，熱身賽4戰全勝展現問鼎東區氣勢。 美聯社
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儘管陣中兩大球星西蒙斯（Ben Simmons）、霍福特（Al Horford）都缺陣，76人隊安比德（Joel Embiid）16日迎戰活塞隊獨挑大樑，轟下24分，攜手哈里斯（Tobias Harris）、理查森（Josh Richardson）以106：86痛宰活塞，熱身賽4戰全勝。

西蒙斯賽前由於背部緊繃，霍福特則安排輪休，為即將登場的開季做準備，76人隊下一場熱身賽將於20日迎戰巫師。

少了兩大得分手，安比德一人獨拿24分、8籃板，罰球線上是完美的8投8中，上半場幫助76人隊取得4分領先，易籃後擴大到雙位數，提前奠定勝基。

活塞隊葛里芬（Blake Griffin）此役左腿痠痛缺陣，佐蒙德（Andre Drummond）也未出賽，讓76人搶下多達61顆籃板，且團隊送出15記阻攻，防守端表現出色，將活塞隊命中率壓低至僅三成二，主帥凱西（Dwane Casey）點頭稱許。

「理查森是很棒的搖擺人，甚至能從一號打到三號，防守端也做得很好。」凱西也讚賞菜鳥塞波爾（Matisse Thybulle）表現，「他是位了不起的防守者，我們的團隊防守堅強，令我印象深刻。」

76人活塞西蒙斯
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