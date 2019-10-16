NBA／拒當韋德第二 巴特勒：不會拿他做比較

2019-10-16 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



轉戰熱火的巴特勒表示自己無意當韋德接班人，也不會跟韋德比較。 美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火隊精神領袖韋德（Dwyane Wade）在上季引退，迎來球星巴特勒（Jimmy Butler）盼能打出新氣象，他表示，相當敬佩韋德所建立的球隊文化和歷史，但自己無意當韋德接班人，也不會跟韋德比較。

「見識他所留下的球隊文化，我從未想過要和他比較，但我想球隊的態度和他們執行的方向是正確的。」巴特勒表示，「這些都是我的籌碼，只要我們能維持表現。」

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事實上，韋德日前接受訪問就曾對巴特勒有溢美之詞，認為巴特勒擁有邁阿密熱火的靈魂，「我為他感到興奮，他是熱火團隊文化的象徵，能夠為球隊帶來強悍精神，並注入他的領袖才能和天賦。」

巴特勒在今夏以4年1.41億美元從費城76人轉戰東岸邁阿密，球季未開打就因凌晨三點練球，攻佔新聞版面，不難看出巴特勒率隊闖季後賽的企圖心。

自律甚高的巴特勒，練球態度也影響隊友，教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）以超級巨星形容，甚至在巴特勒身上看到邁阿密傳奇球星「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）的影子，「巴特勒加入後，擁有如『Zo』一般的影響力。」