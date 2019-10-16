NBA／不被看好進季後賽 唐斯：我們將成黑馬

2019-10-16 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



即將而來的新球季西區競爭更為激烈，除了「洛城雙雄」湖人、快艇，火箭以及勇士幾支冠軍熱門，金塊、獨行俠、馬刺、鵜鶘等隊則被看好有望擠身季後賽，唯獨灰狼不在討論名單內。灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）不擔心被外界看輕，有信心屆時能以黑馬之姿脫穎而出。

灰狼隊2017-2018球季睽違14年再闖季後賽，但最終五戰不敵火箭，首輪止步。上季球星巴特勒（Jimmy Butler）爆發「賣我」事件出走，灰狼以不到五成勝率，36勝46負結束失望一季。

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新球季灰狼隊重振旗鼓，添進菜鳥卡爾弗（Jarrett Culver），並從自由市場找來雷曼（Jake Layman）、貝爾（Jordan Bell），別忘了膝傷痊癒的前鋒柯文頓（Robert Covington）。

為加強團隊凝聚力，今夏訓練營開始前，唐斯還為球隊規劃赴巴哈馬旅行，也藉機更了解隊友。在巴哈馬遭颶風摧殘後，灰狼全隊也捐款幫助巴哈馬地區，重建家園。

儘管外界忽略灰狼，但唐斯並不在意，「但沒關係，不要緊。只要我們不斷朝目標邁進，我們會以黑馬之姿，躍居季後賽勁旅。就繼續看輕我們吧。」

上季無緣季後賽，唐斯坦言並不好受，「要贏一場比賽很容易，但你要在例行賽82場中拿下多數卻不簡單。但只要我們維持健康，打出應有的籃球，會有機會的。」