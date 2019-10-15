NBA／睡眠剝奪嚴重 哈里斯：如同腦震盪之於NFL

2019-10-15 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



哈里斯(左)。 路透 分享 facebook 湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）曾表示，睡眠充足是他保持體能的首要條件，不過媒體調查，聯盟球星睡眠被剝奪嚴重，導致疲勞，76人隊哈里斯（ Tobias Harris）就認為，睡眠議題已經等同NFL（美式足球）的腦震盪議題，威脅球員的健康問題。

《ESPN》近日深入探討聯盟球員睡眠剝奪議題，平均每隊每2.07天就有一場比賽，一季面臨13次「背靠背」連續出賽，平均單季要飛8萬467公里（5萬英里），距離可以繞地球飛行兩圈，相當於6個月內要飛台北到香港99.8次。

多位不具名的球隊總管就表示，睡眠剝奪已是無法忽視的議題，儘管聯盟連續五季減少背靠背場次，新球季每隊降至12.4次連續出賽，並取消五天四戰等，但治標不治本。

「我不認為現今的賽程，可以讓球員擁有高品質的睡眠。簡直是不可能。」拓荒者懷塞德（Hassan Whiteside）表示，為了有夠量睡眠，他嘗試在飛機上補眠，服用褪黑激素幫助入睡，睡眠時間仍不足。

哈里斯說，「我想幾年之後，這問題會被大幅討論，如同NFL之於腦震盪。」盡可能早睡的麥凱倫（C.J. McCollum）表示，缺乏睡眠會打亂恢復，影響認知功能，「包括你的心態和你場上的一舉一動，睡眠代表一切。」

聯盟改善有限，球員只能靠自己。哈里斯休兵日會在晚間8點半前就寢，確保能擁有9小時睡眠，並在賽後配戴血氧飽和監測器、以及腦波圖儀器，監控他的腦波運作。

伊古達拉（Andre Iguodala ）曾長期受睡眠剝奪所困，直到和睡眠醫師合作，如今他避免會導致他失眠的長時間補眠，並在房內手機保持飛航模式、電視關機，「飛機補眠並非高品質睡眠，那並不算數。」