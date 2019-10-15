NBA／湖人麥基飆進三分球 詹皇場邊也嗨翻

2019-10-15 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



麥基。 路透 分享 facebook 湖人隊今天不但在兩大球星戴維斯（Anthony Davis）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）休兵下，以104：98擊敗勇士隊，第二節中鋒麥基（JaVale McGee）更飆進難得的三分球，不但洛城球迷陷入瘋狂，在板凳區的詹姆斯等隊友也興奮跳起身，比出三分進球手勢慶祝。

戴維斯（Anthony Davis）先前NBA中國大陸深圳賽傷了右手拇指，MRI檢查結果出爐雖無大礙，今天仍缺陣，詹姆斯和勇士主將格林（Draymond Green）、羅素（DAngelo Russell）也休兵，只有勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）撐場，也讓麥基意外搶走風采。

麥基第二節9分多鐘時在弧頂持球，遲遲找不到合適傳球時機，加上防守者離身一大步，他選擇直接出手，整場唯一的外線嘗試就命中，除了自己雙手比出進球姿勢興奮慶祝，板凳席隊友和球迷情緒也被點燃；且勇士下波攻勢，麥基又賞給史伯曼（Omari Spellman）一記麻辣鍋，大演個人秀。

湖人今天共有7人得分兩位數，替補上場的麥基贊助11分、3阻攻和5籃板，先發中鋒哈沃德（Dwight Howard）也有12分、13籃板的「雙10」演出。

麥基生涯前13個球季，合計只有在三分線外出手27次、僅進2球，上季在湖人的第一個賽季就佔12次嘗試、命中1球；他轉戰湖人前的效力隊伍正是今天對手勇士，兩季合計9次外線出手都落空。