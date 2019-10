NBA／湖人麥基飆進三分球 詹皇場邊也嗨翻

麥基。 路透 分享 facebook 湖人隊今天不但在兩大球星戴維斯(Anthony Davis)和「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)休兵下,以104:98擊敗勇士隊,第二節中鋒麥基(JaVale McGee)更飆進難得的三分球,不但洛城球迷陷入瘋狂,在板凳區的詹姆斯等隊友也興奮跳起身,比出三分進球手勢慶祝。

戴維斯(Anthony Davis)先前NBA中國大陸深圳賽傷了右手拇指,MRI檢查結果出爐雖無大礙,今天仍缺陣,詹姆斯和勇士主將格林(Draymond Green)、羅素(DAngelo Russell)也休兵,只有勇士當家射手柯瑞(Stephen Curry)撐場,也讓麥基意外搶走風采。

麥基第二節9分多鐘時在弧頂持球,遲遲找不到合適傳球時機,加上防守者離身一大步,他選擇直接出手,整場唯一的外線嘗試就命中,除了自己雙手比出進球姿勢興奮慶祝,板凳席隊友和球迷情緒也被點燃;且勇士下波攻勢,麥基又賞給史伯曼(Omari Spellman)一記麻辣鍋,大演個人秀。

湖人今天共有7人得分兩位數,替補上場的麥基贊助11分、3阻攻和5籃板,先發中鋒哈沃德(Dwight Howard)也有12分、13籃板的「雙10」演出。

麥基生涯前13個球季,合計只有在三分線外出手27次、僅進2球,上季在湖人的第一個賽季就佔12次嘗試、命中1球;他轉戰湖人前的效力隊伍正是今天對手勇士,兩季合計9次外線出手都落空。

👌 JaVale McGee dials one up from distance! #NBAPreseason @Lakers 41@warriors 31



📺: @NBATV pic.twitter.com/hAg1EcQLaO