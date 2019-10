NBA/對詹皇發言搖頭 康特:自由並非無償

2019-10-15 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 /即時報導



塞爾蒂克隊土耳其中鋒康特不認同詹皇對火箭總管推特發文的是不謹慎思考的意見。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James),返美後首度對火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺港發表言論,認為莫雷不在狀況內。此話一出不少球迷感到失望,塞爾蒂克隊土耳其中鋒康特(Enes Kanter)直搖頭,以「自由並非無償」(Freedom is not free)回應詹姆斯。

莫雷在一周前分享推特圖文「為自由而戰,與香港同在」,後續效應持續擴大。詹姆斯深信莫雷是被誤導,或者在未掌握足夠資訊下,貿然於社群媒體做評論,導致過去一周球員、聯盟等深受其害,「許多人因此受到傷害,無論是經濟、身心或情感上。或許他可以多等一周再發文。」

詹姆斯的言論引發康特不滿,近年遭土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)通緝的康特,條列多項自身遭受土耳其迫害案例,回應詹姆斯。

康特推特寫到,「五年未和家人會面、談話,父親深陷牢獄之災、遭國際通緝、家人限制出境、每天收到死亡威脅,印尼差點被綁架。自由並非無償。」

美國網友也挖出詹姆斯去年紀念馬丁路德逝世50周年的推特,諷刺詹姆斯,當時他在推特分享馬丁路德的名言,「任何地方的不公不義,都威脅著所有地方的公平正義。(Injustice anywhere is a threat to justice everywhere)當我們對重要的事變得沉默,人生便失去價值。(Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.)」