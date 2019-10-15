NBA／對詹皇發言搖頭 康特：自由並非無償
洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James），返美後首度對火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港發表言論，認為莫雷不在狀況內。此話一出不少球迷感到失望，塞爾蒂克隊土耳其中鋒康特（Enes Kanter）直搖頭，以「自由並非無償」（Freedom is not free）回應詹姆斯。
莫雷在一周前分享推特圖文「為自由而戰，與香港同在」，後續效應持續擴大。詹姆斯深信莫雷是被誤導，或者在未掌握足夠資訊下，貿然於社群媒體做評論，導致過去一周球員、聯盟等深受其害，「許多人因此受到傷害，無論是經濟、身心或情感上。或許他可以多等一周再發文。」
詹姆斯的言論引發康特不滿，近年遭土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）通緝的康特，條列多項自身遭受土耳其迫害案例，回應詹姆斯。
康特推特寫到，「五年未和家人會面、談話，父親深陷牢獄之災、遭國際通緝、家人限制出境、每天收到死亡威脅，印尼差點被綁架。自由並非無償。」
美國網友也挖出詹姆斯去年紀念馬丁路德逝世50周年的推特，諷刺詹姆斯，當時他在推特分享馬丁路德的名言，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。（Injustice anywhere is a threat to justice everywhere）當我們對重要的事變得沉默，人生便失去價值。（Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.）」
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