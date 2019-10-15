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NBA／批莫雷貿然發推特 詹姆斯：他未全盤了解

2019-10-15 12:43聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹姆斯表態支持莫雷的言論自由，但認為莫雷之所以轉發推特，是在未經全盤考量下，遭到...
詹姆斯表態支持莫雷的言論自由，但認為莫雷之所以轉發推特，是在未經全盤考量下，遭到誤導，導致後續效應。 美聯社
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火箭總管莫雷（Daryl Morey）推特挺港事件爆發一周後，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James），今日迎戰勇士隊賽前不再沉默，表示支持莫雷的言論自由，但認為莫雷之所以轉發推特，是在未經全盤考量下，遭到誤導，導致後續效應。

詹姆斯被爆料在上海站時會議中率先向NBA主席席佛（Adam Silver）發難，不滿聯盟將球員推上火線，讓球員身陷囹圄，今日迎戰金州勇士賽前，詹姆斯對此事件表達看法。

「我深信莫雷當時並未全盤了解情勢。特別是許多人因此受到傷害，無論是經濟、身心或情感上。」詹姆斯指出，所有人發推特都更應該謹言慎行，「的確我們擁有言論自由，但仍會有許多後果隨之而來。」

詹姆斯相信莫雷是被誤導，或者在未掌握足夠資訊下所為，而社群媒體並非表達己見的最佳場域，「這是我的單純見解。當你了解所做的一言一行，都會有家庭或是個人受其影響，很多時候甚至會帶來改變。」

在賽前記者會結束，詹姆斯在社群媒體上再度澄清誤解，強調推特發文的謹慎性，「我的球隊和聯盟經歷相當艱困的一周，人們必須了解到你所發的推特或者言行，都可能對他人引發後果，或許他可以多等一周再發文。」

詹姆斯還提到，當言論涉及政治就會極為敏感，過去「詹皇」針對種族、性別議題都表達看法，「當我談論某些事件，我對該議題會有深入了解，且是我熱衷的議題；但針對這個議題，不只是我，包括隊友、聯盟都尚無足夠資訊去評論，即便至今仍是如此。」

詹姆斯勇士湖人
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