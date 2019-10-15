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NBA／獨行俠歐陸連線發威 痛宰雷霆開胡

2019-10-15 11:16聯合報 記者林宋以情／即時報導

唐西奇(左)攻下全隊最佳19分、10籃板、7助攻，波爾辛吉斯(右)也挹注「雙十」...
唐西奇(左)攻下全隊最佳19分、10籃板、7助攻，波爾辛吉斯(右)也挹注「雙十」表現，終場107：70，率隊以37分差大勝雷霆隊且開胡，中止熱身賽三連敗。 美聯社
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獨行俠「歐陸連線」唐西奇（Lukca Doncic）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今在主場迎戰雷霆隊攜手發威，唐西奇攻下全隊最佳19分、10籃板、7助攻，波爾辛吉斯也挹注「雙十」表現，終場107：70，率隊以37分差大勝雷霆隊且開胡，中止熱身賽三連敗。

這是獨行俠熱身賽第二度碰上雷霆，前次交手歐陸雙星都做壁上觀，以輸球收場。波爾辛吉斯在10日傷癒復出，出賽17分鐘繳攻下18分、7籃板，第二戰對公鹿隊出賽時間拉長，出賽24分鐘得分也上雙。

今日迎戰雷霆，波爾辛吉斯出賽時間再增加，26分鐘繳17分含3記三分球，外帶13籃板、1阻攻，在雷霆隊保羅（Chris Paul）與亞當斯（Steven Adams）缺陣下，上半場就攜手唐西奇率隊取得19分領先。

易籃後雷霆隊仍沒找回外線手感，全場34投僅5中，進攻端單調，第三節遭獨行俠持續擴大差距，為比賽提前定調。

獨行俠克萊柏（Maxi Kleber）挹注14分、4籃板，巴瑞亞（J.J. Barea）送出8次助攻、6分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）表現不俗，也有13分、4籃板進帳。雷霆隊以蓋里納利（Danilo Gallinari）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現最佳，各繳16分。

雷霆Kristaps PorzingisLukca Doncic
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