日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

23歲日本196公分後衛馬場雄大10月13日被NBA達拉斯獨行俠裁掉，結束今年挑戰NBA旅程。馬場雄大是日本籃球本土培養出來，在NBA夏季聯盟、季前訓練營和籃球世界杯上表現最出色球員，他的身材、規格和打法、力量天賦也具備挑戰NBA能力。

可惜經過季前熱身賽三場測試，馬場雄大還是被裁，馬場雄大先被下放到發展聯盟，隨後直接裁人。獨行俠季前訓練營有20人，開季前必須裁到剩下15人，以馬場雄大現有能力和經驗、表現，他原本就很難擠進獨行俠15人名單。許多球迷都很好奇，馬場雄大真的好的足以在NBA打球、競爭？另一方面，他的表現符不符合一名NBA球員規格？他的球技、天賦、能力真的無法在NBA掙到15人名單？

馬場雄大(右二)是出身於筑波大學，日本純本土國家後衛，在世界盃籃球賽對美國之戰攻下18分，受到獨行俠球團的青睞，但也僅僅是在熱身賽過水一下。 美聯社 分享 facebook

我喜歡稱馬場雄大是日本「陳信安」，因為兩人身高相仿，球路也差不多，天賦和彈跳力、身材條件都具備NBA規格，挑戰NBA之路也有幾分類似。論爆發力和體能，陳信安或許比馬場雄大更好一點點，但論持球能力和處理球工夫、防守、控制比賽節奏等技術細節，馬場雄大又比陳信安出色許多。從今年馬場雄大在國際賽(籃球世界杯)和夏季聯盟、季前熱身賽總體表現，馬場雄大確實比陳信安要更接近NBA。

馬場雄大在獨行俠熱身賽打了三場，G1對雷霆上場16分鐘4投3中，7分、1籃板，表現稱職。G2對活塞上場2分鐘，1助攻。G3對公鹿上場3分鐘，1投不中、1抄截。從熱身賽出賽紀錄和表現看，馬場雄大被裁主因是「獨行俠原本就不需要他來測試」，因為除了對雷霆打16分鐘，對活塞和公鹿上場2-3分鐘，那一點意義都沒有。

馬場雄大的NBA挑戰之旅在3場熱身賽之後就結束，比當初陳信安在國王還多了一場，但是都可以看出球隊不是真的想要試測他們，可能只是為了做行銷上的考量。 美聯社 分享 facebook

美國籃球對非美籍和美國本土出身球員原本就存在很多岐見和漠視，這是先入為主的刻板印象，很難改變，不只亞洲、非洲球員，包括來自歐洲球員都一樣。已經回到歐洲打球上季打過鵜鶘208公分長人射手米羅蒂奇(Nikola Mirotic)，在NBA五年始終沒能得到重視，今夏決定回歐洲加入西班牙巴塞隆納，如魚得水，成為歐洲聯賽最高薪球員。過去兩年在快艇被悶壞的特奧多西奇(Milos Teodosic)，今年夏天約滿重返歐洲，特奧多西奇像是注入新血，回歐洲戰場逐漸打回他NBA之外最佳後衛身價和表現。

馬場雄大肯定還不到打NBA水平，也還不是個合格NBA球員，他需要累積經驗和實戰、個人能力，23歲以下年輕球員都需要這個過程和經歷。但沒有NBA球隊、教練會給他這樣成長空間和機會。只要給他時間、成長和上場空間、機會，馬場雄大1-2年內他有能力成為一名合格NBA球員。但獨行俠並沒有這樣的耐心和空間去培養他，馬場雄大也不是那種未來可以改變比賽不世出天才，獨行俠不會用心花時間去培養。

馬場雄大(右)在對雷霆之戰表現相當不錯，但獨行俠接下來還有很多年球輕員要磨練，根本沒有給他發揮的空間，早早就把他裁掉。 美聯社 分享 facebook

馬場雄大想要在NBA競爭中生存下來，他必須要提升一對一攻防和持球、投籃能力，更重要的是累積比賽經驗和信心，這需要在NBA發展聯盟磨個2-3年。馬場雄大有這樣的能力和天賦，可怕的是沒有球隊和教練會給他這樣的空間和機會。還沒有真正融入、學習成長、累積經驗就被裁掉，這就是亞洲球員甚至歐洲球員必然命運。馬場雄大不會是第一個，也不會是最後一個。

同樣情況也會發生在日本另一名NBA球員渡邊雄太身上，渡邊雄太205公分前鋒，2018年落選新人，目前效力NBA曼菲斯灰熊，但大多數時間都下放發展聯盟，美國喬治華盛頓大學畢業，曾拿過大西洋10校聯盟最佳防守球員。即使在美國大學打出名堂，經過歷練，但渡邊雄太同樣沒有得到足夠上場時間和空間，渡邊雄太未來在NBA前途也是未知數。

渡邊雄太上季在灰熊只出賽15場，平均只上場11.6分鐘、得分2.6分，本季大部份時間可能還是要待在發展聯盟。 歐新社資料照片 分享 facebook

馬場雄大和渡邊雄太的身材、天賦條件都有能力成為一名合格NBA球員，但亞裔球員出身和背景，加上美國籃球刻板印象，他們最終可能都無法圓夢。