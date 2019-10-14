親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

運動筆記沒試怎麼知道自己行不行[卡斯跑柏林]六大馬初體驗怎麼跑？就順順跑吧！
健行筆記新北市平溪區—望古觀瀑步道+嶺腳寮登山步道美景無敵 : 奇萊南華鐵腿行
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 馬刺 (10月14日)今日五大好球 (10月14日)

NBA／交給專業的 綠衫軍布朗找經紀人談續約

2019-10-14 17:39聯合報 記者曾思儒／即時報導

和塞爾蒂克隊續約遲遲談不攏，前鋒布朗（中）終於決定「交給專業的」。 美聯社
和塞爾蒂克隊續約遲遲談不攏，前鋒布朗（中）終於決定「交給專業的」。 美聯社
分享

塞爾蒂克隊續約遲遲談不攏，前鋒布朗（Jaylen Brown）終於決定「交給專業的」，他透露剛聘請格魯申（Jason Glushon）擔任經紀人，代為和「綠衫軍」協商合約。

格魯申旗下球員包括具有8年NBA資歷的長人布克（Trevor Booker）、鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）和明星中鋒霍福特（Al Horford）等選手，其中33歲的霍福特今年才和76人隊簽下4年1億9百萬美金的新合約。

布朗提到，由經紀人出面談約是最好的方式，「我真的不是很想自己來，我認為這會分散我的注意力，但我會自己做出決定，然後繼續前進。」

今年是布朗新秀合約最後一年，若是沒和塞爾蒂克提前續約，明年夏天將成受限制自由球員，不過「綠衫軍」近年都沒和新秀合約結束的球員提出續約報價，布朗是否成「特例」有待觀察。

「綠衫軍」今天熱身賽以118：72輕取騎士隊，攻下10分的布朗賽後提到，希望能季前球隊能建立良好習慣，再延續到賽季開打，他也認為今年世界盃對他是很好的收穫，「我認為當你在那樣環境下，和優秀教練和有天分的球員共事，唯一能做的就是變得更好，從那樣的環境中學習，那是很棒的環境，所以我當然覺得幫助很大，希望新賽季就能看到成效。」

塞爾蒂克
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

NBA／波波維奇撿到槍 批川普領導力不如席佛

2019-10-14 10:56

NBA／莫雷事件丹東尼喊遺憾 哈登返國學乖禁聲

2019-10-14 13:36

NBA／湖人祕密武器是5大陣容？ 亞瑞納斯獻策

2019-10-14 14:40

NBA／奪冠熱門勿忘勇士 柯爾：柯瑞身心都巔峰

2019-10-14 09:54

NBA／巴特勒凌晨3點半訓練 勒夫：只是作秀

2019-10-14 18:10

NBA／溜馬3個「T.J.」引混淆 華倫強勢脫穎而出

2019-10-14 15:00

NBA／打FIBA像囚犯受限 安戴托昆波：更愛NBA

2019-10-14 12:56

NBA／挑戰判決新制上路 各隊主帥意見不一

2019-10-14 12:10

NBA／雷納德聯盟第一人？ 美媒：僅防守勝詹皇

2019-10-14 11:55

NBA／字母哥掛病號 公鹿隊照退巫師4連勝

2019-10-14 11:22

NBA／3戰命中率破8成 威廉森率鵜鶘啄傷馬刺

2019-10-14 11:10

NBA／Jr.NBA冠軍隊看深圳賽 廖文彬教練：球員很亢奮

2019-10-14 10:00

NBA／重申不會復出 韋德：已習慣退休生活

2019-10-13 17:42

NBA／羅素如何融入勇士？ 柯瑞：做自己就好

2019-10-13 16:10

NBA／喬治復出再等等 瑞佛斯：至少缺10場

2019-10-13 14:14

NBA／籃球改變人生 安戴托昆波4兄弟回鄉辦學

2019-10-13 13:19

NBA／單打效率太低 綠衫軍要泰托姆「去Kobe化」

2019-10-13 12:40

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00
看更多

熱門文章

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

NBA／3戰命中率破8成 威廉森率鵜鶘啄傷馬刺

2019-10-14 11:10

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

NBA／雷納德聯盟第一人？ 美媒：僅防守勝詹皇

2019-10-14 11:55

亞錦賽／隔14年擊敗南韓 大陸隊：抱學習心態

2019-10-14 16:12

NBA／湖人祕密武器是5大陣容？ 亞瑞納斯獻策

2019-10-14 14:40

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

NBA／波波維奇撿到槍 批川普領導力不如席佛

2019-10-14 10:56

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22

中職／首局灌10分 兄弟13：6退猿扳平戰局

2019-10-13 21:14

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

NBA／奪冠熱門勿忘勇士 柯爾：柯瑞身心都巔峰

2019-10-14 09:54

NBA／打FIBA像囚犯受限 安戴托昆波：更愛NBA

2019-10-14 12:56

NBA／挑戰判決新制上路 各隊主帥意見不一

2019-10-14 12:10

NBA／溜馬3個「T.J.」引混淆 華倫強勢脫穎而出

2019-10-14 15:00

中職／ 自主培訓第一人 廖乙忠總冠軍賽奪勝投

2019-10-13 22:24

中職／暴力猿前2戰僅一轟 打擊教練不擔心

2019-10-14 07:37

中職／兄弟打線大爆發 總冠軍賽扳回一城

2019-10-14 00:31

MLB／婉拒小熊和教士面試 貝爾川只想去大都會

2019-10-14 09:28

亞錦賽／颱風擾亂日本班機 中華隊首戰改對香港

2019-10-13 19:33

MLB／季後賽數據好威 田中將大坦言受寵若驚

2019-10-14 00:31

亞錦賽／抗日延1天 中華首戰改對香港

2019-10-14 00:31

NBA／莫雷事件丹東尼喊遺憾 哈登返國學乖禁聲

2019-10-14 13:36

中職／兄弟大勝猿扳平戰局 伯納：很滿足

2019-10-13 22:17

亞錦賽／台日大戰改期改場 原票仍可入座或看台港戰

2019-10-13 19:34

2019亞錦賽成棒 預賽賽程與分組戰績表

2019-10-14 15:40

網球／15歲天才高芙WTA奪冠 15年來首人

2019-10-14 09:27

中職／猿隊不公布G3先發 王溢正挑戰5連勝？

2019-10-14 17:01

中職／總冠軍賽雙冠王 恰恰：球隊勝利為主

2019-10-13 22:01

體操世錦賽／失誤落槓 唐嘉鴻單槓無緣獎牌

2019-10-13 22:25

MLB／洋基史丹頓大腿拉傷 G2沒先發仍可代打

2019-10-14 10:47

上海網賽／梅德維夫74分鐘奪冠 打破3巨頭包攬

2019-10-14 00:40

NBA／字母哥掛病號 公鹿隊照退巫師4連勝

2019-10-14 11:22

丹麥羽賽／戴資穎拚衛冕 15日3組男雙打頭陣

2019-10-14 12:07

NBA／巴特勒凌晨3點半訓練 勒夫：只是作秀

2019-10-14 18:10

圖／中職總冠軍賽第2戰 兄弟首局攻十分

2019-10-13 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top