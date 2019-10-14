NBA／交給專業的 綠衫軍布朗找經紀人談續約

2019-10-14 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



和塞爾蒂克隊續約遲遲談不攏，前鋒布朗（中）終於決定「交給專業的」。 美聯社 分享 facebook

和塞爾蒂克隊續約遲遲談不攏，前鋒布朗（Jaylen Brown）終於決定「交給專業的」，他透露剛聘請格魯申（Jason Glushon）擔任經紀人，代為和「綠衫軍」協商合約。

格魯申旗下球員包括具有8年NBA資歷的長人布克（Trevor Booker）、鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）和明星中鋒霍福特（Al Horford）等選手，其中33歲的霍福特今年才和76人隊簽下4年1億9百萬美金的新合約。

布朗提到，由經紀人出面談約是最好的方式，「我真的不是很想自己來，我認為這會分散我的注意力，但我會自己做出決定，然後繼續前進。」

今年是布朗新秀合約最後一年，若是沒和塞爾蒂克提前續約，明年夏天將成受限制自由球員，不過「綠衫軍」近年都沒和新秀合約結束的球員提出續約報價，布朗是否成「特例」有待觀察。

「綠衫軍」今天熱身賽以118：72輕取騎士隊，攻下10分的布朗賽後提到，希望能季前球隊能建立良好習慣，再延續到賽季開打，他也認為今年世界盃對他是很好的收穫，「我認為當你在那樣環境下，和優秀教練和有天分的球員共事，唯一能做的就是變得更好，從那樣的環境中學習，那是很棒的環境，所以我當然覺得幫助很大，希望新賽季就能看到成效。」