NBA／字母哥掛病號 公鹿隊照退巫師4連勝

2019-10-14 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



賽前率隊拉出熱身賽三連勝，公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今日作客巫師隊掛病號缺陣，米道頓（Khris Middleton）扛起得分重任，攻下22分，率隊115：108擊敗巫師，熱身賽續寫勝場。

安戴托昆波熱身賽場均出賽21分鐘，攻下28分、11籃板、4助攻，公鹿隊熱身賽連退公牛、爵士和獨行俠拉出三連勝。

今日面對同樣比爾（Bradley Beal）領軍的巫師隊，安戴托昆波此役賽前著裝熱身，不過球團健康考量下，最終仍將安戴托昆波拉下出賽名單，以11人出賽，公鹿隊上半場僅取得3分些微領先，末節擴大差距，擺平巫師。

不過雙方失誤多達45次，犯規相加也有58次，公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）坦言比賽內容不理想，「打得掉漆，七零八落，僅有少數幾個好的進攻連貫。幸好在最後一場熱身賽前，我們還有幾天時間能夠做準備。」

此役有10次失誤吹在走步，米道頓指出，球員過去已經適應某些執法尺度，短期間要適應新尺度有些困難，「但我們球員終歸得要去適應，畢竟是他們的哨音決定比賽。」

米道頓繳出22分、9籃板外帶4助攻，布朗（Sterling Brown）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）各挹注18分，公鹿隊板凳就貢獻達43分，安戴托昆波的哥哥也有8分、3籃板進帳。巫師隊比爾全隊最高20分、3助攻、2籃板。