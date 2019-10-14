NBA／波波維奇再槓上川普 諷總統領導不如席佛

2019-10-14 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



波總面對媒體追問有備而來，諷刺川普面對國際事件，遠不如NBA主席席佛（Adam Silver）有擔當，領導能力不如席佛。 美聯社 分享 facebook

原先不打算回應總統川普（Donald Trump）批評，馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich）今日面對媒體追問有備而來，諷刺川普面對國際事件，遠不如NBA主席席佛（Adam Silver）有擔當，領導能力不如席佛。

火箭總管莫雷挺港事件，在美國總統川普回應後完全變了調。在席佛表示不會對莫雷發言道歉後，川普選擇將砲口對內，左批柯爾向小男孩手足無措，右指波波維奇不敢批評中國大陸，以人身攻擊迴避棘手的中美關係，讓波總極其無奈。

波波維奇今日迎戰鵜鶘隊賽前，以「歐威爾式」（Orwellian）形容美國當代困境。歐威爾式一詞源自英國作家喬治歐威爾（George Orwell），該作家以反烏托邦小說《一九八四》聞名，該詞形容極權政府，近年不少外媒以此形容川普混淆是非的作風。

「席佛堅守美國的原則，是此刻最重要的。」波總表示，很多時候感覺就像「歐威爾式」，「我們就像活在一個不斷疑惑『這種事竟然會發生？』的地方。當你拿川普與其他領袖時的對話，以及席佛的回應做比較，就會清楚不過，我的確為席佛感到驕傲。」

波波維奇表示，他所做的不過就是將面對艱難情況站穩立場、且擁有膽識的席佛，對比川普面對極權政府如沙烏地阿拉伯、北韓、俄羅斯或土耳其時的反應，「比較結果是無能且懦弱膽怯。」