NBA／奪冠熱門勿忘勇士 柯爾：柯瑞身心都處巔峰

2019-10-14 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



五年三冠的金州勇士新球季遭遇前所未有挑戰，除了杜蘭特（ Kevin Durant）轉戰籃網、湯普森（Klay Thompson）膝傷恐缺席大半球季，逐冠之路更有「洛城雙雄」湖人、快艇等隊虎視眈眈，不過主帥柯爾（Steve Kerr）表示，球隊「一哥」柯瑞（Stephen Curry）無須做任何改變，相信身心都在顛峰的柯瑞。

將邁入生涯第11個球季，射手柯瑞新球季保持絕佳狀態，11日面對灰狼僅上場25分鐘，就飆全場最佳40分，改寫自己創下的熱身賽得分紀錄，率隊取勝。

「我希望他一如往昔。」然而柯瑞的「日常」，對所有人而言已經十足不凡，柯爾再了解不過，「他過去五年所做已經非比尋常了。兩度MVP、最佳五人常客。」

柯瑞上季場均27.3分，率隊挺進總冠軍賽，柯爾觀察，柯瑞的生涯巔峰就是此刻，「他的體能和心態都已經到達顛峰，所有對他的防守他都瞭若指掌。我想現在正是他的甜蜜點，包括過去幾年也是，期待接下來幾年他也能維持。」

在伊古達拉（ Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）離開後，新球季柯瑞勢必得和格林（Draymond Green）分擔領袖角色。柯爾表示，柯瑞會有自己獨樹一格的領導方式，「他永遠不會像格林般吼叫，但或許他會比以往更多聲音，相信以他的聰明資質，會了解自己所背負的期待。」