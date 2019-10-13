NBA／羅素加入勇士 柯瑞：保持個人打法、做自己就好

2019-10-13 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



勇士隊找來羅素（左）和柯瑞（右）組成新的後場組合。路透社 分享 facebook

勇士隊新球季將以新陣容迎戰，今夏迎來新援羅素（D’Angelo Russell），對於這名大將入團，球隊主力球星柯瑞（Stephen Curry）表示，自己一直告訴羅素繼續保持個人打法，做自己就好。

上個球季勇士尋求三連霸失利，季末面臨杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等人離隊，奪冠班底瓦解，但勇士也從籃網隊交易來羅素，希望能補強球隊後場戰力。

面對即將到來的新球季，勇士分別與湖人及灰狼隊進行了季前熱身賽，拿下1勝1敗戰績，首戰羅素上場18分鐘拿下4分，第二場對上灰狼表現回穩，攻下全隊第三高的16分。

「在第一場季前熱身賽，羅素看起來打得有些不適應，不太自在。他需要在場上發揮自己的實力，判斷閱讀場上防守，然後找出答案。」柯瑞談到新援羅素時說道，「我一直告訴他做自己就好，繼續保持自己的打法，只要根據勇士體系進行一些微調就好。」

柯瑞強調，勇士找來羅素就是看中羅素的自信，「他就是他自己，我們要的就是那個自信的羅素，這就是他來到這支球隊的原因。」

羅素則表示，勇士的風格體系跟之前自己所待過的球隊完全不一樣，也坦言自己第一場熱身賽打完確實有點不適應，「因為這支球隊一直在跑動。這支球隊真的讓對手太難防了，但我現在是這支球隊中的一員，現在要去適應球隊打法真的很有趣。」