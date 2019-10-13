親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

拳擊世錦賽／技壓法國好手 黃筱雯54公斤級奪金

籲美國承認台灣請願案 一週內達10萬連署門檻

運動筆記POCARI SWEAT RUN 寶礦力路跑 21k 逆風很大！/ Pocari sweat half marathon in Taipei! / 台北ポカリスウェットハーフマラソン【2019柏林馬拉松】亂入Berlin AR跑團的早餐跑
健行筆記2019 台灣玉山兩天一夜健行筆記[鳶嘴稍來] 好玩刺激的天然岩場
NBA今日五大好球 (10月13日)賽事精華- 湖人 vs. 籃網 (10月12日)

NBA／羅素加入勇士 柯瑞：保持個人打法、做自己就好

2019-10-13 16:10聯合報 記者毛琬婷／即時報導

勇士隊找來羅素（左）和柯瑞（右）組成新的後場組合。路透社
勇士隊找來羅素（左）和柯瑞（右）組成新的後場組合。路透社
分享

勇士隊新球季將以新陣容迎戰，今夏迎來新援羅素（D’Angelo Russell），對於這名大將入團，球隊主力球星柯瑞Stephen Curry）表示，自己一直告訴羅素繼續保持個人打法，做自己就好。

上個球季勇士尋求三連霸失利，季末面臨杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等人離隊，奪冠班底瓦解，但勇士也從籃網隊交易來羅素，希望能補強球隊後場戰力。

面對即將到來的新球季，勇士分別與湖人及灰狼隊進行了季前熱身賽，拿下1勝1敗戰績，首戰羅素上場18分鐘拿下4分，第二場對上灰狼表現回穩，攻下全隊第三高的16分。

「在第一場季前熱身賽，羅素看起來打得有些不適應，不太自在。他需要在場上發揮自己的實力，判斷閱讀場上防守，然後找出答案。」柯瑞談到新援羅素時說道，「我一直告訴他做自己就好，繼續保持自己的打法，只要根據勇士體系進行一些微調就好。」

柯瑞強調，勇士找來羅素就是看中羅素的自信，「他就是他自己，我們要的就是那個自信的羅素，這就是他來到這支球隊的原因。」

羅素則表示，勇士的風格體系跟之前自己所待過的球隊完全不一樣，也坦言自己第一場熱身賽打完確實有點不適應，「因為這支球隊一直在跑動。這支球隊真的讓對手太難防了，但我現在是這支球隊中的一員，現在要去適應球隊打法真的很有趣。」

羅素勇士柯瑞Stephen Curry
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

NBA／籃球改變人生 安戴托昆波4兄弟回鄉辦學

2019-10-13 13:19

NBA／單打效率太低 綠衫軍要泰托姆「去Kobe化」

2019-10-13 12:40

NBA／AD右手拇指扭傷 初步檢查韌帶無礙

2019-10-13 12:23

NBA／喬治復出再等等 瑞佛斯：至少缺10場

2019-10-13 14:14

NBA／談身高重測 柯瑞：只是增加球迷話題

2019-10-13 13:15

NBA／深圳站正常開打 球迷蓋掉球衣官方Logo

2019-10-13 00:52

NBA／球星魅力難擋 深圳賽球迷依舊踴躍進場

2019-10-12 23:09

NBA／詹皇、AD僅上12分鐘 湖人不敵籃網吞2連敗

2019-10-12 21:59

NBA／伊古達拉若被買斷 沃神：只會考慮洛城兩隊

2019-10-12 17:50

NBA／川普再酸柯爾「不回應」：他軟弱且可悲

2019-10-12 16:29

NBA／談莫雷事件 球爸：沒好處的話最好閉嘴

2019-10-12 16:21

NBA／安踏停止官方合作 海瓦德代言不受影響

2019-10-12 13:52

NBA／鵜鶘威廉森26分 爵士關鍵「干擾球」遭逆轉

2019-10-12 13:05

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00
看更多

熱門文章

MLB／田中六局無失分 洋基完封太空人搶首勝

2019-10-13 11:26

體操世錦賽／李智凱鞍馬摘銀 我首位連2屆奪牌

2019-10-13 00:14

NBA／詹皇、AD僅上12分鐘 湖人不敵籃網吞2連敗

2019-10-12 21:59

NBA／伊古達拉若被買斷 沃神：只會考慮洛城兩隊

2019-10-12 17:50

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-13 11:24

NBA／球星魅力難擋 深圳賽球迷依舊踴躍進場

2019-10-12 23:09

MLB／六局好投68球被換下場 田中將大不意外

2019-10-13 12:54

MLB／薛則也飆6局無安打 國民2連勝紅雀

2019-10-13 07:38

NBA／AD右手拇指扭傷 初步檢查韌帶無礙

2019-10-13 12:23

中職／王柏融現身桃園球場 看前東家打總冠軍賽

2019-10-12 18:47

中職／廖健富代打再見安 猿隊6：5搶首勝

2019-10-12 20:58

中職／總冠軍賽首戰滿場 觀眾人數史上第2高

2019-10-12 19:58

中職／兄弟守備狀況多 伯納：G2不會改陣容

2019-10-12 22:39

中職／李茲飆157公里火球 接受捕手引導不搖頭

2019-10-13 09:17

MLB／連兩戰先發飆六局無安打 教頭盼小史跟進

2019-10-13 10:29

中職／代打敲追平安 彭政閔成總冠軍賽安打王

2019-10-12 21:39

NBA／喬治復出再等等 瑞佛斯：至少缺10場

2019-10-13 14:14

MLB／哈德森請陪產假被批 隊友罵酸民「混蛋」

2019-10-13 13:38

中職／廖健富再見安好嗨 總冠軍賽史上最年輕

2019-10-12 22:04

NBA／籃球改變人生 安戴托昆波4兄弟回鄉辦學

2019-10-13 13:19

NBA／談身高重測 柯瑞：只是增加球迷話題

2019-10-13 13:15

MLB／紅雀兩戰僅得一分 王寇頓：我們陷入低潮

2019-10-13 10:55

中職／廖乙忠守G2 挑戰兄弟近5年土投先發勝

2019-10-13 10:17

NBA／深圳站正常開打 球迷蓋掉球衣官方Logo

2019-10-13 00:52

中職／恰仍神勇代打敲追平安 猿迷也鼓掌致敬

2019-10-13 00:36

MLB╱國民不止3巨投 桑契斯7.2局無安打鎖紅雀

2019-10-13 00:41

MLB／希克斯、沙巴西亞確定歸隊 洋基添戰力

2019-10-13 09:05

中職／廖健富再見安猿搶下首勝 過去6次全封王

2019-10-13 00:30

中職／尼克斯為猿拚2連勝：小心兄弟左打

2019-10-13 08:26

上海網賽／網壇巨頭紛落馬 男網各大新秀料竄起

2019-10-12 22:59

中職／換左打對李振昌 廖健富代打當英雄

2019-10-12 21:44

中職／猿隊經營得好仍易主 黃鎮台感慨又不捨

2019-10-12 17:48

上海網賽／梅德維夫連6站爭冠 意外球王落馬

2019-10-13 00:43

上海網賽／不敵梅德維夫 西西帕斯吞對戰5連敗

2019-10-12 19:15

中職／第一次在比賽中嗨起來 廖健富難得激情

2019-10-13 00:34

中職／印象最深刻總冠軍賽 陳晨威：無安打那場

2019-10-12 17:27

中職／總冠軍賽第2戰先發出爐 彭政閔打第3棒

2019-10-13 15:11

定向越野／金門錦標賽暨世界排名賽 國際好手同場競技

2019-10-12 18:02

足球／走過世界盃國恥 義大利收歐國盃門票

2019-10-13 11:38

NBA／羅素加入勇士 柯瑞：保持個人打法、做自己就好

2019-10-13 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top