NBA／籃球改變人生 安戴托昆波4兄弟回鄉辦學

2019-10-13 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



藉籃球力爭上游的年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波，日前聯手四兄弟在希臘創辦安戴托昆波兄弟學院。 美聯社 分享 facebook

出身艱困，但藉籃球力爭上游的年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前聯手兄長（Thanasis）和兩位弟弟（Kostas、Alex），四兄弟在希臘創辦安戴托昆波兄弟學院（AntetokounBros Academy），盼讓家鄉更多有志投入籃球運動的教練和球員，邁向職業籃球生涯。

安戴托昆波基金會為三兄弟所創辦，近日與歐洲籃球組織（Eurohoops Organization）與NIKE合作，創辦籃球學院，首屆招收100名（12-16歲）的男女籃球學員，以及12名（18-25歲）潛力教練，在雅典展開為期兩年的教育培訓。

身為奈及利亞裔的希臘人，安戴托昆波在籃球天賦被挖掘前，曾與家人擺地攤維生，如今安戴托昆波與哥哥效力公鹿，小安戴托昆波則披上湖人戰袍，老么艾利克斯尚在讀高中，同樣備受看好投入NBA，四兄弟都深信體育所帶來的力量和改變，致力回饋，提供機會給社會邊緣的人們。

「我們所有人的共同目標，就是以社會公益為共同願景。」安戴托昆波兄弟共同聲明中表示，學院將不分你我，「深信學院能夠帶來正向意義，並為需要幫助的家庭，帶來實質幫助，這只是一個開始。」