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NBA／詹皇、AD僅上12分鐘 湖人不敵籃網吞2連敗

2019-10-12 21:59聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人籃網隊的第二場中國大陸賽今天移師深圳舉行，儘管籃網此役少了厄文（Kyrie Irving）的情況下，籃網團隊仍轟進13顆三分球，其中在勒佛特（Caris LeVert）攻下全場最高的22分帶領下，以91：77輕取湖人，收下熱身賽3連勝。

上一戰在上海的比賽，籃網在開賽不到兩分鐘，主控厄文與後衛勒佛特（Caris LeVert），就先後因為臉部與右眼遭到撞擊退場，且都未再回到場上，但籃網最終仍以114：111擊敗湖人，拿下上海賽勝利。

今天兩隊移師深圳進行在中國大陸的第二場季前熱身賽，儘管受到火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波影響，導致這次NBA深圳賽也如同上海賽一樣，今天賽前、賽後記者會都遭取消。

開賽籃網在前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs）的三分球帶領下，打出7：0的開局，隨後湖人還以顏色，雙方展開拉鋸，次節中段籃網在勒佛特的三分破網再度帶起球隊攻勢，半場打完籃網取得47：36的領先。

易籃後湖人並未擺上詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），也讓籃網幾乎都維持雙位數領先。決勝節籃網也不給湖人任何反攻機會，開節喬丹（DeAndre Jordan）就與隊友上演空中接力灌籃秀，之後籃網在接連兩季外線破網，將分差繼續擴大，最終就以14分差大勝，取得熱身賽3連勝。

詹姆斯與戴維斯此役都只上場12分鐘，前者拿下6分、3籃板、4助攻，戴維斯則是6分、3籃板；而籃網以勒佛特22分、4籃板、5助攻、3抄截最佳，率隊取得中國大陸賽二連勝。

籃網湖人戴維斯
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