NBA／談莫雷事件 球爸：沒好處的話最好閉嘴

2019-10-12 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）發文挺香港一事引發熱議，也造成NBA與中國大陸之間的矛盾衝突，「球爸」老鮑爾（LaVar Ball ）接受《TMZ》訪問時談到此事件，他支持每人都有言論自由，但如果說出的話對自己沒好處的話，那最好閉嘴。

「我的觀點是，任何人都可以表達他們內心的感受。」老鮑爾談到近期受到熱議的事件時說道，「你如果覺得這些話說出來對你有好處，那就說出來，但如果沒有，那就最好閉嘴。」

老鮑爾也談到兒子「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）夏天從湖人隊轉戰鵜鶘隊，他充滿自信的直言說，兒子所在的球隊絕對會拿下總冠軍。老鮑爾解釋，是因為鵜鶘有一位更適合鮑爾的教練，以及他的身邊有一群年輕的潛力新星，例如今年的選秀狀元威廉森（Zion Williamson）。

「想要在NBA取得成功，你的背後需要有一位支持你的教練，簡崔（Alvin Gentry）就是那個人。」老鮑爾說，「簡崔有說過什麼？他希望鵜鶘打出聯盟最快的節奏，這才是最適合鮑爾的打法。」

老鮑爾也被問到湖人與鵜鶘的最大不同，他回答：「你的身邊有一群年輕球員，所以沒有20個不同的人要球，把球交給鮑爾，讓他組織進攻。這並非說跟威廉斯打球比詹姆斯好，或是詹姆斯比較好，任何球商高的人都可以打球，鮑爾打得很好。」