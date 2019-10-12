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NBA／教頭測深度讓安比德休兵 76人仍捕黃蜂

2019-10-12 10:59聯合報 記者林宋以情／即時報導

76人教頭布朗此戰安排安比德休兵。 美聯社
76人教頭布朗此戰安排安比德休兵。 美聯社
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不讓上季憾事重演，主帥布朗（Brett Brown）以戰養戰，適應各種不同陣容，12日迎戰黃蜂隊，布朗讓安比德（Joel Embiid）休兵，以霍福特（Al Horford）頂替安比德位置，也有不錯效果，首節就取得雙位數領先，終場100：87輕取黃蜂。

安比德在上季後半段和季後賽飽受膝傷所苦，例行賽的最後24場缺陣14場，膝傷也迫使他季後賽沒能以健康狀況出賽，連帶影響球隊季後賽表現，球隊今夏添另一位禁區大將霍福特，盼減輕安比德負擔。

安比德前役對廣州龍獅出賽13分鐘，攻下17分、3籃板，此役休兵，由霍福特自大前鋒接替中鋒位置，測試場上的化學效應，布朗說：「這是很好的機會，了解新球季當安比德缺陣時的情形。」

這個夏天安比德也積極針對膝蓋復健，安比德顯得樂觀，「對比賽節奏漸入佳境，對廣州龍獅一役也是熱身賽首戰，感覺上已經找回比賽感覺。」

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此役76人隊理查森（Josh Richardson）攻下全隊最佳18分、4助攻，哈里斯（Tobias Harris）16分、8籃板，西蒙斯15分、5籃板、4助攻進帳，中鋒霍福特也繳出11分、9籃板、3助攻表現，黃蜂隊以貝肯（Dwayne Bacon）17分最佳，塞勒（Cody Zeller）12分、6籃板。

Joel Embiid76人黃蜂
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