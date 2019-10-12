NBA／中國賽深圳站照常舉行 記者會全數取消

2019-10-12 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



中國賽深圳站照常開打，不過將延續上海站的處理方式，不再舉辦任何記者會，例行的賽前與賽後記者會全數取消。 美聯社 分享 facebook

NBA中國賽湖人隊與籃網隊今晚在深圳照常舉行，但為配合當地政府，將延續上海站的處理方式，不再舉辦任何記者會，例行的賽前與賽後記者會全數取消。

為不讓火箭總管莫雷（Daryl Morey）推特事件抵制擴大，10日上海站就取消所有聯合記者會，包括NBA主席席佛（Adam Silver）例行的賽前記者會，以及賽後兩隊的賽後記者會都取消。

NBA官方對深圳站比賽維持一貫方式，昨日NBA官方宣布，「剩餘的中國賽，球隊將不再舉行任何記者會，球員深陷複雜且史無前例的情況，特別是在海外，我們相信在這個時機點，要求他們對事件有所評論並不公平。」

NBA官方表示，媒體政策是和球員以及發言人討論後所得出的共識。儘管官方宣布是基於保護球員考量，但ESPN的消息來源則指出，此舉主要是配合當地政府的決定。雖然未舉辦賽後記者會，但球員仍可自由對情勢發表評論。

日前傳出中國民間將抵制出席上海賽，賽前宣傳海報全撤，不過10日開賽時球迷仍相當捧場，場內坐滿八成，儘管球場禁制攜帶旗幟入場，不少球迷在球衣上貼上小型五星旗，表達政治立場。

前役僅打了一分鐘就收工的籃網球星厄文（Kyrie Irving），今日將缺陣，而湖人隊的兩大球星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）都會照計畫出賽。