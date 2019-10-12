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NBA／雷納德熱身 贏球手感還再找

2019-10-12 00:14聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

今夏轉披快艇隊球衣的球星雷納德昨天在對戰金塊隊的比賽首度登場，不過他僅上場十一分鐘，拿下七分、六助攻及籃板、抄截各一的成績，球隊最終以九十一比一一一落敗。

雷納德與喬治一同前往洛城，使快艇成為備受矚目的球隊之一。在缺席兩場季前熱身賽後，雷納德昨天首度上陣，但他此役打法以組織傳球為主，特別是和內線球員的擋切配合收到不錯效果，成功扮演穿針引線的角色。

「這很自然就發生了。」雷納德賽後談到此役送出六助攻的成績說，「我持球吸引對方防守，我將球傳給有空檔的隊友，而他們也都成功投進了。」

雷納德表現亮眼。 （法新社）
雷納德表現亮眼。 （法新社）
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雷納德坦言目前手感有些生疏，必須要在剩餘十幾天的時間加快速度、找回手感；而昨天在他的助拳下，祖巴茲與哈瑞爾都因此受益。

祖巴茲說：「今晚他展現了他是誰，那就是雷納德，我們在一起打球的時間還不多，但是感覺十分自然。」雷納德則表示，自己只是嘗試進入比賽節奏，把訓練時的默契和配合帶進比賽中，很高興能夠出賽。

而今夏面臨球隊陣容「大風吹」的勇士隊，昨天在「咖哩小子」柯瑞僅上場廿五分鐘就繳出四十分領軍下，助隊以一四三比一二三輕取灰狼隊，收下首場季前賽勝利，賽後主帥柯爾對子弟兵勇猛表現也直誇讚，「看來他狀態已經是季中等級了呢。」

雷納德快艇勇士柯瑞柯爾
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