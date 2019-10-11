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NBA賽事懶人包 (10月11)賽事精華- 勇士 vs. 灰狼 (10月11日)

NBA／實際身高縮水 格林：現階段不重要了

2019-10-11 17:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

勇士球星格林（Draymond Green）日前直播自己量身高，並自豪是史上最強...
勇士球星格林（Draymond Green）日前直播自己量身高，並自豪是史上最強「6呎5吋」中鋒。 美聯社
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今夏NBA官方規定，各隊必須提供球員確切的體測數據，日前勇士隊球星格林（Draymond Green）就因此直播自己量身高，不過影片中他量出來的數字比之前官方登錄身高資料的6呎7吋少了1吋，今天與灰狼隊賽前格林再談到此事，認為在這階段，這一點也不重要了。

格林過去官方登錄身高資料多半為6呎7吋，不過在聯盟要求下，各隊也提供了新版的球員體測數據，而格林的身高最新官方版本修正為6呎6吋，但仍引發外界質疑他還是浮報身高。

今天勇士與灰狼賽前，格林再度對自己身高低於過去官方資料時作出回應，「這有什麼關係呢？我以前確實很在乎此事，因為這關係到我的選秀，但現在我一點也不關心這個，就算現在量出來我是6呎5吋且被全世界知道，我也不在乎。」

格林繼續說：「事實上我不只6呎5吋，但你懂我的意思，他們又不會把我重新送去選秀之類的，我已經展示了在這樣的身高條件下能做什麼，誰還在乎這個呢？」

過去勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾表示格林的身高應該約6呎5吋，因為他站在自己身邊時和自己差不多高，近日身高話題再度被談論，柯爾說：「我會笑這件事，這五年來我每天都會和格林說話，每次球隊介紹他時都說他是6呎7吋，但他看起來只比我高2吋，所以我就這樣認為了。」

格林勇士柯爾
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