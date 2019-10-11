NBA／被川普嘲諷像小男孩 柯爾幽默回應

2019-10-11 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的發文事件引發後續一連串事件，不少NBA教練、球星都被問到相關話題，而美國總統川普（Donald Trump）昨天嘲諷勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）不敢回應相關問題像個小男孩一樣，今天與灰狼隊賽前柯爾也針對此事做出回應。

川普昨天談到NBA與大陸之間的問題，批評柯爾不敢正面回答此事，只會批評美國而不敢批判大陸，這樣的行為就像個小男孩一樣。而對於川普的嘲諷，柯爾在今天賽前記者會上開起玩笑，他笑說：「看來我應該要騎著三輪車來，因為他說我是個小男孩。」

柯爾認為，這次事件夾雜了很多因素，很多人都不知道該如何面對這次的事情，「我和所有人都在關注這件事，但我不想再對此發表言論了。」雖然仍未對NBA與大陸的問題作出回應，但他仍會就熟悉的社會議題勇敢發聲。

柯爾說：「我還是會對自己精通的事情做出評論，像是槍枝安全管理，這是我內心十分重視的一件事，也是對我們國家安全相當重要。」

柯爾表示，在川普上任之前自己曾見過5任美國總統，而在他的父親遭遇恐怖攻擊喪命後6個月，總統雷根曾邀請他與母親到白宮，感謝父親對中東和美國間的和平作出努力，也希望將來白宮的主人能讓美國更加團結、和平。