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NBA／迎戰家鄉球隊 雷霆亞當斯盼發揚紐西蘭籃球

2019-10-11 11:30聯合報 記者劉肇育／即時報導

奧克拉荷馬雷霆前鋒亞當斯(持球者)迎戰來自家鄉的紐西蘭破壞者。 美聯社
奧克拉荷馬雷霆前鋒亞當斯(持球者)迎戰來自家鄉的紐西蘭破壞者。 美聯社
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奧克拉荷馬雷霆前鋒亞當斯（Steven Adams）今天在主場迎戰來自家鄉的紐西蘭破壞者，他僅上場21分鐘就繳出19分10籃板的雙十數據，幫助雷霆以110：84輕鬆取勝。

來自紐西蘭羅托路亞的亞當斯，念高中時就前往美國就讀籃球名校聖母預科學院，並且僅花一學期就入選ESPN百大高中生第六名，最終加入匹茲堡大學，在2013年的選秀會上他更在首輪第12順位就被雷霆選中，展開NBA職業生涯。

雖然生涯自今仍未回到家鄉代表紐西蘭國家隊出賽，但亞當斯仍舊相當關心紐西蘭籃球發展，今天賽前他說：「我感覺紐西蘭籃球的發展愈來愈好，這是讓紐西蘭籃球進入全球球迷視野的好機會，在這樣的賽場上打一場球，是一種很不錯的宣傳，特別是對於紐西蘭球員來說，他們平時曝光的機會並不多，但透過這場比賽會有更多人看到他們。」

亞當斯坦言，投入選秀會中選後，紐西蘭的籃球熱度大幅提升，也有不少球探來到紐西蘭，並提供獎學金給當地球員，「這大概就是最大的不同，這件事的意義已經超出籃球之外，孩子們能因此獲得獎學金，這是一種多方受益的局面。」

在今天比賽中，雷霆與亞當斯也用球技為破壞者球員上了一課，上半場結束雷霆就已經取得27分領先，下半場雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也開啟得分模式單節進帳12分，終場雷霆就以26分差距大勝對手，紐西蘭則以世界盃國手洛伊（Rob Loe）19分和韋布斯特（Corey Webster）10分表現最佳。

雷霆選秀Steven Adams
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