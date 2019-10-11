NBA／為聯盟發聲槓上美網友 巴克利：一群偽君子

2019-10-11 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



美聯社 分享 facebook

NBA近來因為休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）的爭議事件陷入兩難局面，不過退役傳奇球星巴克利（Charles Barkley）認為，那些在網路上批評NBA不想得罪大陸立場的網友相當愚蠢，因為這背後可是牽涉了數十億美元的風險。

NBA聯盟近來因為莫雷事件的對外發言，引發了美國網友的批評，尤其是聯盟主席席佛（Adam Silver）要維護莫雷言論自由，又不想失去大陸市場的作法，讓美國網友嗤之以鼻。

不過退役傳奇球星巴克利在今天受訪時表示，完全能夠理解席佛的立場，因為這背後牽涉的是聯盟與各隊間超過數十億美元的利益風險，讓巴克利直言批評那些攻擊聯盟的美國網友根本就是一群偽君子，「首先，你們已經罵了卡佩尼克（Colin Kaepernick）那麼多年，現在卻又想要控制在另外一個國家發生的事情。」

曾效力NFL舊金山49人隊的卡佩尼克，在2016年季前賽播放美國國歌時忽然單膝跪地，表達對於在該年初美國警察射殺手無寸鐵的美國黑人事件的不滿，而此動作陸續引發球員仿效，不過該賽季NFL在球迷的抵制下收視率下滑了百分之八，卡佩尼克更飽受社會的輿論攻擊，最終甚至失去了工作。

巴克利強調，自己很清楚相關人士在這次事件中發聲的立場與背後緣由，「他們將面臨的是高達數十億美元的風險，這就是一個商業的決定， NBA在大陸賺了數十億美元，這些都歸老闆和球員所有，所以我完全能理解。」