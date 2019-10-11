NBA／不因爭議避答公眾議題 格林：這就是美國

2019-10-11 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA近來因為休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）的爭議事件而人人自危，不少一線球星不是因為回應此事件遭到批評就是選擇避而不答，不過金州勇士格林（Draymond Green）強調，這將不會改變未來他與隊友繼續對於公眾議題表達意見，但他也直言，這次的事件因美中兩國的國情不同，確實難以答覆。

格林與勇士成員過去對於美國公眾議題向來樂於發表個人意見，不過近來的莫雷風波已讓球隊主帥柯爾（Steve Kerr）與主控柯瑞（Stephen Curry）飽受批評，但格林在今天強調，這不會改變他們繼續對公眾議題表態的作法。

「我認為所有涉及我們的問題，我們都會像莫雷這樣勇於說出來，因為這邊是美國，你有言論自由。」格林在談到最近的爭議事件時說：「你從未想過會有這樣的反應，因為我們都知道，這邊是美國，無論你是在什麼樣的立場都可以說出來。」

不過格林也強調，自己與隊友柯瑞一樣，都希望在充分了解此事件後再作評論，「現階段，我只想多了解這次的事件，我不是那麼完整明白事情的來龍去脈，且對我來說，你要完全理解美國的政治是很困難的，我認為自己還沒有足夠的儲備知識來談論這件事。」

格林接著指出，雖然在美國每個人都能自由表達意見，但顯然大陸是一個不同的國家，「有的人會因這樣的言論而有不同反應，我可以理解一個大陸人在面對這樣的狀況時會有『為什麼他會說出這種話』的反應，但這就是國與國之間的不同，我很確定沒有人會料想到會有這樣的發展。」