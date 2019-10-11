NBA／向火箭雙巨頭發問遭打斷 聯盟向CNN記者致歉

2019-10-11 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA日本海外賽第二場比賽昨天晚間在埼玉落幕，休士頓火箭以七分差距逆轉擊敗多倫多暴龍成功復仇，不過賽後記者會上卻出現意外插曲，當一名CNN女性記者試著詢問火箭哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是否會受到這次聯盟與中國大陸的爭議事件，而改變未來對於公眾議題的發言方式時，卻遭到火箭公關部人員阻擋，讓聯盟在今天發表聲明致歉。

火箭在昨天的日本賽第二場比賽，靠著衛斯特布魯克在第三節末段與第四節初一波連得10分的表現拉抬氣勢，終場以七分差距收下勝利，這次海外賽以一勝一敗成績作收。

昨天的比賽過程中雖然未受到火箭總管莫雷（Daryl Morey）的挺港風波事件影響和平落幕，但在賽後記者會上一名CNN記者在向火箭雙巨頭提問時說：「NBA一直以來都以能讓球員和教練公開談論政治和社會議題而感到自豪，但我想知道在經過這次的事件和所引發的後果後，我們是否會看到你們未來在面對議題時可能會出現不同的發言方式。」

不過這個問題隨即遭到火箭公關部人員打斷，強調記者會上只會回答籃球相關的問題，不過當記者反駁這就是「正當的」問題時，該隊公關人員又回覆「我們已經回覆了，將會只談論籃球相關問題。」而坐在受訪席上的哈登與衛斯特布魯克最終也未回答此問題。

但這樣的做法在今天也遭到聯盟批評並不適當，並為此向CNN記者道歉，「一名球隊代表人員不適當的插話，以防止CNN記者麥克法蘭（Christina Macfarlane） 尋求她的問題答覆，我們已經向麥克法蘭女士致歉，因為這與NBA的媒體訪問方式並不一致。」

事實上這次日本賽期間哈登確實已因爲對外回應此事件引發風波，他先是在第一時間與衛斯特布魯克一同向中國大陸人民致歉，並強調「愛大陸」而遭到美國網友的攻擊，兩天後他改變立場強調支持所有人的言論自由，又受到大陸方的批評。