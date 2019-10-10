NBA／衛少挺身逆轉暴龍 報一「箭」之仇

2019-10-10 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



ＮＢＡ日本賽，火箭隊衛斯特布魯克(中)是昨天贏球功之一。 (法新社) 分享 facebook 不受到總管莫雷的挺港紛爭影響，火箭隊昨天與暴龍隊的第二場日本海外熱身賽和平落幕，火箭靠著今年新加入的明星後衛衛斯特布魯克在第三節末段到第四節初一度連得十分的表現激勵，以一一八比一一一逆轉暴龍，這次海外賽以一勝一敗平局作收。

在日本埼玉舉行的ＮＢＡ海外熱身賽，首場比賽火箭新雙箭頭哈登與衛斯特布魯克雖然首度連線就拿下四十七分，但卻遭到暴龍逆轉吞敗，不過昨天火箭成功報了一箭之仇。

火箭上半場在一哥哈登手感不佳的情況下一度落後，但第三節最後一分鐘衛斯特布魯克挺身而出，他連投帶罰連拿七分，第四節開打後又完成一次三分打，幫助火箭逆轉戰局，加上頂替上場的火箭板凳球員也展現多點開花的攻勢，終場火箭就以七分差距拿下勝利。衛斯特布魯克與哈登都有廿二分進帳。

對於球隊在兩場海外熱身賽拿下一勝一敗，哈登與衛斯特布魯克賽後坦言，球隊確實已慢慢找到正確的方向，衛斯特布魯克說：「我感覺到自己的狀態愈來愈好，球隊也走在一條正確的道路上。」

對於ＮＢＡ相隔十五年再度將賽事帶到日本，衛斯特布魯克也誇讚日本球迷與美食讓他留下深刻印象，「這邊的人都相當熱情，食物更是美味，我真的很享受這一趟旅程，這對我和隊友來說肯定都是一次很棒的經驗，也期待我們能有機會再回到這邊。」