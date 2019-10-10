NBA／詹姆斯上海賽獲MVP讚聲 籃網傷雙衛仍贏球

2019-10-10 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



儘管受到火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波影響，導致這次NBA上海賽所有相關活動與今天的賽前、賽後記者會都遭取消，但洛杉磯湖人與布魯克林籃網隊仍盡力為球迷帶來一場籃球饗宴，包括湖人雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）都上場25分鐘合力拿下36分，但籃網靠著全場命中20顆三分球的火燙手感，以114：111擊敗湖人，拿下上海賽勝利。

NBA上海賽在歷經風波後今天如期舉行，不過為了避免爭議事件再度過大，今天的賽前與賽後記者會也再度臨時取消，但本場比賽仍吸引大批球迷進場觀賽，並未如預期的出現抵制的狀況，而大陸球迷在今天開場先發球員介紹時都也給予兩隊熱情支持，尤其是在詹姆斯持球時全場都發出歡呼聲，甚至是對著他高喊「MVP」。

不過本場比賽也發生球員受傷意外，開賽不到兩分鐘，籃網主控厄文（Kyrie Irving）與後衛勒佛特（Caris LeVert），就先後因為臉部與右眼遭到撞擊退場，且都未再回到場上。

但籃網本場比賽靠著頂替厄文上陣的丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下20分，以及全隊命中20顆三分球的火燙外線手感整場比賽緊咬比分，而湖人則是在詹姆斯與戴維斯雙星聯手貢獻36分下，前三節打完還保有三分領先。

但末節籃網頂住落後壓力，先是普林斯（Taurean Prince）與穆沙（Dzanan Musa）接連飆進三分球，平森（Theo Pinson）更在比賽最後20.9秒靠著兩罰一中幫助籃網超前，隨後他更助攻給努瓦巴（David Nwaba）完成爆扣，澆熄了湖人反撲氣燄，終場籃網就以3分差距帶走勝利。