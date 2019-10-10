NBA／衛少連拿10分拉抬 火箭日本賽逆轉暴龍

2019-10-10 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



衛斯特布魯克。 美聯社 分享 facebook 相較於氣氛緊張的NBA上海賽，休士頓火箭與多倫多暴龍隊在日本埼玉舉行的第二場海外熱身賽今天和平落幕，前一戰輸球的火箭靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在第三節末段與第四節初連拿10分的表現，以及末節板凳群多點開花的火力支援，以118：111擊敗暴龍，日本賽拿下一勝一敗戰績。

儘管球隊總管莫雷（Daryl Morey）引發的挺港話題，讓聯盟與中國大陸間產生不少紛爭，不過身為事主的火箭在鄰近的日本賽中卻未受到戰火牽連，在昨天練球後包括哈登（James Harden）、總教練丹東尼（Mike D’Antoni）都還悠閒地接受日本媒體訪問。

在首場日本賽首度合體的火箭新雙箭頭哈登與衛斯特布魯克，雖然聯手拿下47分，但該場比賽火箭卻在末節遭到暴龍逆轉吞下熱身賽首敗，而今天兩隊再度交手同樣打得相當拉鋸。

火箭在前一場進帳34分的哈登手感不佳情況下，靠著第三節末段衛斯特布魯克挺身而出，一度連得7分的表現，讓兩隊帶著平手局面進入第四節，末節開打後不久衛斯特布魯克又完成一次三分打，助火箭逆轉戰局。

雖然接下來兩隊也開始讓板凳球員輪番上陣進行練兵，但火箭仍靠著板凳群多點開花的攻勢，以118：111擊敗暴龍，這次日本賽以一勝一敗平手局面作收。

火箭哈登與衛斯特布魯克今天皆有22分進帳，但哈登全場三分球出手八次僅命中一球，但他也有9次助攻進帳，至於暴龍在一哥羅瑞（Kyle Lowry）持續缺陣下，以鮑威爾（Norman Powell）22分表現最佳。