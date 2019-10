NBA／臉部遭撞擊 厄文上海賽僅打一分鐘就收工

厄文受傷不能出賽。 擷圖自NBA官方推特 分享 facebook 在歷經風波後,NBA上海賽今天晚間如期舉行,不過為了避免球員與NBA主席席佛(Adam Silver)提及敏感話題,本場比賽賽前與賽後記者會都遭到取消,而比賽開打後一分多鐘,籃網隊主控厄文(Kyrie Irving)也因為臉部遭到撞擊退場,且本場比賽不再出賽。

儘管賽前風波不斷,甚至取消了所有的公益、練球與記者會等公開行程,但NBA上海賽湖人隊對決籃網之戰今天依舊如期開打,進場球迷也未如賽前預期的受到風波影響而減少。

今天賽前球員介紹儀式也展現豪華排場,讓現場球迷將焦點重新放回到球場上,開賽後湖人首波進攻就由頭牌球星詹姆斯(LeBron James)持球,隨即引發場邊球迷的歡呼加油聲,且在詹姆斯站上罰球線後,現場還一度響起「MVP」呼喊聲,展現詹姆斯在中國大陸的高人氣。

相較之下籃網在今天開賽卻接連出現傷兵,先是今夏才加盟的厄文,在一次防守過程中遭到湖人朗多(Rajon Rondo)上臂撞擊到臉部,他隨即脫下防護面罩表情痛苦的走下場,且隨後就傳出不會再出賽的消息,受傷的還包括另一名籃網後衛勒佛特(Caris LeVert),他首節時因為右眼受傷同樣提前退場,是否會再登場仍是未知。

1 minute into the game, Kyrie Irving leaves the game after getting hit in the face by Rondo.



(Via @gifdsports) pic.twitter.com/LLjRdAXY3n