NBA／臉部遭撞擊 厄文上海賽僅打一分鐘就收工

2019-10-10 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



厄文受傷不能出賽。 擷圖自NBA官方推特 分享 facebook 在歷經風波後，NBA上海賽今天晚間如期舉行，不過為了避免球員與NBA主席席佛（Adam Silver）提及敏感話題，本場比賽賽前與賽後記者會都遭到取消，而比賽開打後一分多鐘，籃網隊主控厄文（Kyrie Irving）也因為臉部遭到撞擊退場，且本場比賽不再出賽。

儘管賽前風波不斷，甚至取消了所有的公益、練球與記者會等公開行程，但NBA上海賽湖人隊對決籃網之戰今天依舊如期開打，進場球迷也未如賽前預期的受到風波影響而減少。

今天賽前球員介紹儀式也展現豪華排場，讓現場球迷將焦點重新放回到球場上，開賽後湖人首波進攻就由頭牌球星詹姆斯（LeBron James）持球，隨即引發場邊球迷的歡呼加油聲，且在詹姆斯站上罰球線後，現場還一度響起「MVP」呼喊聲，展現詹姆斯在中國大陸的高人氣。

相較之下籃網在今天開賽卻接連出現傷兵，先是今夏才加盟的厄文，在一次防守過程中遭到湖人朗多（Rajon Rondo）上臂撞擊到臉部，他隨即脫下防護面罩表情痛苦的走下場，且隨後就傳出不會再出賽的消息，受傷的還包括另一名籃網後衛勒佛特（Caris LeVert），他首節時因為右眼受傷同樣提前退場，是否會再登場仍是未知。