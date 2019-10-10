NBA／安踏終止官方合作談判 勇士恐受池魚之殃

2019-10-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



湯普森。 歐新社 分享 facebook 休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）的挺港推文，讓NBA近來人人自危，除了火箭球員飽受攻擊外，金州勇士也成為另外一支災情慘重的球隊，不僅球隊主帥柯爾（Steve Kerr）遭到美國總統川普扣上「親中」的帽子，旗下球員湯普森（Klay Thompson）、魯尼（Kevon Looney）和伊凡斯（Jacob Evans ）更因為所屬大陸品牌安踏抵制NBA的立場，恐遭受池魚之殃。

大陸運動品牌安踏近年來積極拓展NBA市場，贊助球員包括塞爾蒂克海瓦德（Gordon Hayward）、湖人朗多（Rajon Rondo）以及勇士湯普森等聯盟球星，而日前湯普森才剛發表個人新戰靴，隊友魯尼也才與安踏簽下一份複數年合約，加上勇士二年級生伊凡斯也是旗下一員，讓勇士成為安踏在NBA的重要據點之一。

不過身為NBA中國官方市場合作夥伴與授權商的安踏，在日前卻宣布，由於火箭與NBA高層近日發表的言論，讓廣大大陸NBA球迷感到震驚與不滿，該公司因此決定反對與抵制，並且停止與NBA的合作續約談判。

雖然安踏的抵制是否會影響到旗下贊助球星仍不得而知，不過確實讓這些球員的立場變得相對尷尬，其中勇士伊凡斯更直言擔心無鞋可穿，「雖然我並不清楚事件的詳情，所以不能評論什麼。但我跟安踏簽約是有直接利益關係的，因為這個品牌與眾不同，當我知道自己被勇士選上時，我就已經知道這支球隊在大陸有多受歡迎。」

目前仍未有個人專屬鞋款的伊文斯，新賽季將會穿上湯普森第五代球鞋登場，不過如果安踏終止了所有在NBA的贊助，那他也將面臨無球鞋贊助商的狀況，即使安踏繼續維持與這些球員的合作關係，未來是否會因為大陸球迷的抵制而影響銷量，也有待觀察。