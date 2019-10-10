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NBA／波爾辛吉斯復出亮眼 唐西奇讚表現不可思議

2019-10-10 16:00聯合報 記者劉肇育／即時報導

波爾辛吉斯(左)。美聯社
波爾辛吉斯(左)。美聯社
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達拉斯獨行俠今天在出戰底特律活塞的比賽中，球隊歐陸連線波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）與唐西奇（Luka Doncic）首度攜手合作，兩人在分別上場19與28分鐘的情況下就拿下全隊全隊前兩高的18分與21分，儘管最終獨行俠不敵活塞，但兩人對於首度合作都給彼此好評。

獨行俠上賽季透過交易與尼克換來拉脫維亞「獨角獸」波爾辛吉斯，與球隊新生代接班人斯洛維尼亞「金童」唐西奇組成實力堅強的歐陸連線，不過波爾辛吉斯受到傷勢影響，直到今天才首度披上獨行俠戰袍登場。

對於睽違20個月才回到球場上，波爾辛吉斯說：「我覺得一切感覺都非常自然，所有事情也都朝著好的方向發展，我也希望自己能保持這份平靜，在場上保持專注與冷靜。」

至於今年無緣參加世界盃的唐西奇，也在睽違六個月後再度參加正式比賽，他坦言還需要一點時間適應，「我有六、七個月沒有比賽了，確實要花一點時間適應，不過今天感覺很不錯，雖然這只是一場熱身賽，但也是我們（與波爾辛吉斯）第一次並肩作戰，事情發展得很不錯，他的表現也非常棒，讓人感到不可思議。」

獨行俠總教練卡萊爾則表示，波爾辛吉斯的首秀就展現很棒的能量，「他在開賽就有很不錯的表現，還一度連續命中三、四顆球，雖然之後因為犯規讓他放慢了腳步，但整體狀況是非常好的。」

波爾辛吉斯活塞Kristaps Porzingis
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