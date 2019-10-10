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NBA／挺港風波恐影響薪資上限 美媒稱至少降一成

2019-10-10 14:28聯合報 記者劉肇育／即時報導

挺港風波恐影響薪資上限，美媒稱至少降一成。 路透
挺港風波恐影響薪資上限，美媒稱至少降一成。 路透
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NBA近來因為休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）的挺港推文風波引發中國大陸的不滿，甚至可能導致雙方間的合作關係惡化，而美國雅虎運動在今天指出，假使NBA未來失去了來自大陸的收入，可能直接導致近年不斷提升的薪資上限一口氣降低百分之10至15。

NBA薪資上限每年都會依照往年的聯盟收入狀況作出調整，除了要防止大球團用金錢壟斷頂尖球星外，也希望讓小球團不至於落入無法競爭的狀況，而在即將開打的2019-2020賽季，團隊薪資上限額度為1億914萬美元，而2020-21賽季的薪資上限更將提升到1億1600萬美元。

不過美國雅虎運動記者史密斯（Keith Smith）表示，已經有多名聯盟消息人士向他透露，至少有五支球隊已經在準備面對因挺港風波可能導致的薪資上限調降，報導中也評估，如果NBA與中國的合作關係真的惡化，可能導致2020-21賽季的薪資上限一口氣銳減百分之10到15。

一名聯盟消息人士指出，雖然薪資上限的波動每年都會發生，但今年卻是罕見的反向波動，在各隊今夏都大手筆補強的情況下，薪資上限如降低將會產生巨大的影響。

而一名NBA球隊薪資上限專家也指出，過去他並未遇過這樣的狀況，加上近年薪資上限幾乎都是呈現不斷增長，導致這次事件讓不少人感到措手不及，「我認為聯盟可能會被迫採取一些應對措施，來避免薪資上限調降，如果這樣的狀況發生，很多球隊都必須繳交更多的豪華稅，這對於賽季的交易操作與相關事務處理影響將會相當大。」

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