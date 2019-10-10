NBA／不看好湖人？ 美專家：勇士戰績更好

2019-10-10 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



專家看好勇士戰績更優於湖人。圖為勇士球星柯瑞(右)與湖人招牌詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 季前第一場熱身賽，湖人隊以123：101大勝連5季闖總冠軍賽的勇士隊，不過美國資深評論員霍林格（John Hollinger）在「The Athletic」的預測認為，勇士表現仍會優於紫金軍團。

霍林格曾任灰熊副總裁，過去也是美國ESPN長期專欄作家，他對新球季的預測是勇士拿下51勝，以西區第4種子之姿進軍季後賽，陣容大變動的湖人，則是以50勝32敗排在西區第5；若是按照霍林格預測，勇士和湖人將在西區季後賽第一輪就碰頭。

霍林格認為，勇士擁有聯盟最佳的進攻球員柯瑞（Stephen Curry），加上聯盟最佳防守球員格林（Draymond Green），湯普森（Klay Thompson）也有望歸隊，儘管競爭對手增加，仍能在季後賽掙得一席之地，認為勇士會缺席季後賽的球迷應該重新思考。

至於有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的湖人，從自由市場獲得不少收穫，和去年夏天狀況大不相同，可說為季後賽買下雙保險；但霍林格指出，總體來說紫金軍團球員名單仍有缺陷，球團前台的決定看來也沒有足夠信心，都是影響戰績的可能因素。