NBA／官方微博宣布 19:30上海中國賽如期舉行

2019-10-10 12:15 聯合新聞網 綜合報導



NBA中國賽確定如期舉行。 美聯社 分享 facebook

受到大陸民眾抵制NBA影響，於今天在上海進行的NBA中國賽湖人對決籃網首場比賽，各項賽前活動甚至連賽前新聞發布會均取消，各界都在擔心是否會影響到比賽進行，但NBA官方中文微博於上午11時宣布，今晚19:30的NBA季前賽將會如期舉行。

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不過，目前大陸網友紛紛傳出撕毀預購票的行動，是否會影響票房情況，仍有待觀察。另外兩軍於12日晚間則轉戰深圳進行第二戰，目前也尚未有任何取消比賽的訊息。