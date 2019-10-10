NBA／狀元29分領軍 鵜鶘大逆轉氣走公牛

威廉森(中)攻下29分。 美聯社 分享 facebook 三節打完落後21分的鵜鶘隊，今天對公牛上演大逆轉，在第四節以41：18攻勢讓芝加哥球迷敗興而歸，以127：125帶走勝利，話題新人威廉森（Zion Williamson）轟下全場最高的29分，展現「選秀狀元」身手。

先發上場的威廉森，在上半場就攻下16分，第三節繼續在禁區取分，儘管第四節休兵，上場27分鐘仍進帳29分；他的出手幾乎都在禁區，包括一次360度轉身灌籃，全場13投僅錯失1球，繳出近乎完美命中率。

NBA的新賽季明星賽要重回芝加哥，威廉森也透露能否參加明年2月明星賽的灌籃大賽還是未知數，「我現在還不確定。」不過首度造訪公牛主場聯合中心（United Center）讓威廉森直呼榮幸，他表示，芝加哥是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）「贏下6枚冠軍戒」的地方。

喬丹於1988年以罰球線起跳奪下當時灌籃大賽冠軍，塑造經典畫面的地點正是在芝加哥；相隔32年，芝加哥第3度在明星賽作東，身為喬丹牌代言球星之一的威廉森是否參加灌籃大賽，成為討論話題之一。

公牛靠著外線發揮，大半時間都是領先的一方，但第二節狂轟45分的火力沒能延續，三節打完還領先的21分，卻在第四節全數花光，遭鵜鶘在最後1分鐘超前，加上最後一擊失誤收場，吞下熱身賽2連敗。