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NBA／挺港球迷遭驅逐 76人發聲明澄清

2019-10-10 09:38聯合報 記者曾思儒／即時報導

76人隊。 美聯社
76人隊。 美聯社
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76人隊昨天和大陸CBA廣州龍獅進行季前熱身賽，場邊一對球迷夫妻因舉起「挺港」標語牌、起立高喊「香港自由」等口號，遭到球場保全人員驅逐出場；不過今天76人和主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）都發表聲明，指出驅逐原因是兩人「持續影響其他球迷」，且經過多次警告仍沒改善，才將兩人請出場。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前推特發文支持香港，引起中國大陸抵制NBA事件，風波持續延燒，NBA中國大陸賽首當其衝，除大陸央視宣布取消轉播，賽前相關活動像是湖人隊慈善活動、球迷之夜等都取消；76人和廣州龍獅的熱身賽雖是在美國本土舉行，兩名球迷挺港的舉動仍十分敏感。

76人發表的聲明指出，昨天比賽有收到多位客人投訴，富國銀行中心的工作人員也有提出警告，指出兩人已影響其他球迷觀賽，「最終，富國銀行中心人員決定把兩位客人從現場帶走，這舉動沒有造成任何意外。」

富國銀行中心的聲明則指出，在把兩位球迷請出場前，工作人員已經給予過3次警告。

被請出場的球迷沃克斯（Sam Wachs）受訪則表示，他在第二節大喊「香港自由」後，保全就把他及太太趕出場前，且沒收了他的標語牌。

76人NBA沃克
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