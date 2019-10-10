NBA／談中國抵制 川普批柯爾、波波維奇

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特發言挺香港，引起中國大陸抵制NBA，事件持續延燒，今天美國總統川普（Donald Trump）也加入戰局，炮口卻是瞄準勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich），點名兩位教頭的回應「像個小男孩」、「表現很糟」。

川普今天在白宮簽屬關於執法透明性的行政命令後，接受媒體訪問，被問及對莫雷挺港事件引起的中國大陸抵制，他立刻提及過往有許多「恩怨」的柯爾和波波維奇。

「我看到柯爾，他就像個小男孩，他對於回答這問題很害怕，他無法回答這問題，還會發抖，他不知道該如何回答，他會很糟糕的評論美國。」川普提完柯爾，下一個點名對象就是馬刺老教頭，「我也看到波波維奇，同樣的事情，他看起來沒那麼害怕，但提到美國的內容還是很糟糕。」

「但當他們提到中國大陸，他們不想說出任何壞話，事實上，我認為這讓人難過。」川普說。

之前曾有報導指出，川普答應中國大陸國家主席習近平，對香港議題「封口」，但今天卻借題發揮，批評過往就曾隔空交火的兩位NBA教頭；之後另一次受訪，川普還主動提及兩位教頭表現「親中」、對美國不尊重。

波波維奇日前表態，肯定NBA主席席佛（Adam Silver）不向中國大陸道歉的回應，柯爾則是尚未對中國大陸抵制事件直接回應。