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NBA／聯盟、中國陷僵局 安戴托昆波稱誤會

2019-10-09 19:54聯合報 記者曾思儒／即時報導

火箭總管莫雷（Daryl Morey）推特發言挺香港的事件持續延燒，中國大陸央視除宣布暫停NBA賽事轉播，上海市體育總會今天也發出公文取消原定晚上舉行的NBA球迷之夜，兩隊原定今天下午4點半的記者會也延期，NBA和中國大陸關係持續緊張，不過公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）相信，兩方會「解決這狀況」。

針對莫雷推特發文引發的連串效應，包括馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）和快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）都表態支持NBA主席席佛（Adam Silver），火箭「大鬍子」哈登（James Harden）則是直接和球迷道歉，喊「我們愛中國」，隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）更是直接穿上唐裝表達立場。

上賽季獲得MVP的「希臘怪物」也被問及NBA和中國大陸目前的膠著處境，他表示聯盟「始終允許大家表達自身感受」，不論球員、總管都可以自由闡述自己想法，他也相信NBA希望和中國大陸及當地球迷保持良好關係。

安戴托昆波說：「我覺得NBA給了平台讓你能抒發感受，說出你的信念和對世界的想法，但我也知道他們會找到方式來解決這狀況，這是個誤會。」

NBA安戴托昆波快艇
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