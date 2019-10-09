SBL／曾灌碎籃板 前老鷹前鋒強森加入洋將選秀名單

2019-10-09 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



前NBA球員強森。 美聯社 分享 facebook 由中華民國籃球協會主辦的第一屆SBL外籍球員測試暨選秀會將在15日舉行，其中在上月底公布的20人選秀名單，因部分球員在這段時間已獲得簽署合約而有所異動，包括原先名單中有NBA資歷的球員由七人減為五人，不過過去曾在練習賽中「灌碎籃板」的前老鷹35歲前鋒強森（Ivan Johnson）也出現在名單之中。

中華籃協指出，因第一階段公佈名單中部分球員已與其他聯賽或聯盟簽署合約，因此優先從球團推薦的落選名單，挑選球員進行替換。參與選秀會的球員也已事先透過經紀人提供報價，避免球團挑選球員後，談薪階段彼此認知有所落差。

籃協秘書長李一中提到，為加速球團評估洋將戰力及薪資空間，除了請經紀人準備球員基本資料及經歷外，也一併提供球員的理想薪資，目前確認的名單都在SBL本季薪資上限範圍內。

其中這次新增的名單中，就包括了過去曾效力NBA老鷹兩個賽季的強森，當年他還曾在練習賽中灌碎籃板，一度登上媒體版面，2017年時他則是效力於ABL菲律賓火焰隊，去年則是在多明尼加討生活，繳出平均21.3分9.7籃板3.1助攻數據。

為了讓喜愛SBL的球迷一同關心首辦的外籍球員測試暨選秀會，除選秀會外，包括測試會可看度最高的5對5對抗賽，都將在籃協及WOWSight粉絲專頁進行直播，球迷可以透過直播即時關注。