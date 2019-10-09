NBA／熱火菜鳥表現亮眼 巴特勒：球迷會愛上他

熱火隊菜鳥赫洛（中）。 美聯社 分享 facebook

「初生之犢不畏虎」成熱火隊菜鳥赫洛（Tyler Herro）今天熱身賽寫照，他從板凳出發貢獻18分，包括前5投都命中，助隊以107：89擊敗馬刺隊，好表現讓隊上當家球星巴特勒（Jimmy Butler）都讚說，邁阿密的新英雄出現了。

「赫洛是個人才，他會成為我們的重要人物，成為這座城市的要角，大家會愛上他。」巴特勒如此肯定赫洛。

年僅19歲的赫洛，上季代表肯塔基大學出賽，賽季平均成績是14分、4.5籃板，率隊闖關最後8強，今年選秀會在第13順位被熱火相中；今天第一場熱身賽，他13投7中表現不見菜鳥生澀，初試啼聲就一鳴驚人。

「我抱持開放的心態上場，盡可能去學習，這是我第一場NBA比賽，季前的熱身賽，所以就是準備好隨時被叫上場。」赫洛分享處女秀心情。

身為球隊老大哥，巴特勒也以過來人身分提醒隊上新星，有亮眼表現後容易成為其他隊伍鎖定對象，當被對手「做功課」後，考驗更大。

「我告訴他，現在打起來很輕鬆，因為他會讓每個人眼睛為之一亮，他還沒在分析報告上，但很快就會出現在上面了。」今天攻下10分、5助攻的巴特勒表示，赫洛的能力是大家都能預見，現在也只是剛起步，但也相信這名新星能到達設定的目標和境界。