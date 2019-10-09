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NBA／籃網備戰中國賽 蔡崇信邀約球員談心

2019-10-09 16:26聯合報 記者劉肇育／即時報導

蔡崇信(中持球者)特別與籃網隊在上海合影。 擷圖自籃網隊官方微博
蔡崇信(中持球者)特別與籃網隊在上海合影。 擷圖自籃網隊官方微博
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儘管休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）的挺港風波持續延燒，但將在明天參與NBA中國賽的布魯克林籃網隊也於日前抵達上海備戰，其中才剛取得籃網百分之百股權的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，也趁機與隊上球員們坐下來聊聊，並強調看到籃網球員已經有相當良好的化學變化。

蔡崇信在今年季後完成籃網剩餘股權收購，以及接下主場巴克萊中心的經營權，正式成為籃網新任掌舵手，不過蔡崇信透露，在上任以來都還沒有刻意去找球員好好聊聊，希望能讓球員保有自己的私人空間。

不過這次籃網前往上海參加中國賽，蔡崇信也把握住難得機會與球員對談，他說：「我們一起在上海的高樓樓頂拍照、聊天，我們聊了很多東西，我很享受這樣的過程，因為我不喜歡那種刻意追求的談話。」

蔡崇信強調，今年籃網雖然簽下不少球星級別的球員，但他並沒有第一時間就找上這些人，不過這次他也把握機會與厄文（Kyrie Irving）等球員對談，並認為籃網新團隊已經有不錯的化學效應，「他們抵達那天已經很晚了，但球員們仍相約去走走。我認為有良好的化學效應是非常重要的，尤其是在賽季開打前就建立，就我看來，他們已經有很棒的相處模式。」

今年籃網在成員換了過半的情況下，球員早早就開始進行磨合，尤其是今夏從波士頓轉戰布魯克林的厄文，在八月時就號召了一批隊友在洛杉磯自主訓練，且練完球後還一起打電動增進情誼。

籃網蔡崇信厄文
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